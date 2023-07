Chaque conflit majeur dans l'histoire de l'humanité a façonné les armées du monde, les forçant à s'adapter et à se réajuster en fonction des défis rencontrés sur le champ de bataille. Ces ajustements sont souvent dictés par la nécessité d'affronter de nouvelles technologies, de nouvelles stratégies ou de nouvelles formes de combat. Les guerres ont toujours été difficiles et imprévisibles, exigeant des commandants militaires une réactivité, une perspicacité et une capacité d'adaptation exceptionnelles. Cependant, l'évolution constante de la technologie militaire et des tactiques de combat a introduit de nouvelles dimensions de complexité et de vulnérabilité dans la conduite de la guerre.

Les récents succès de l'Ukraine face à la Russie ont souligné l'une de ces nouvelles vulnérabilités. Selon Insider, l'Ukraine a réussi à perturber de manière significative les opérations russes en ciblant leurs postes de commandement, essentiels pour coordonner les actions militaires sur le champ de bataille. Ces centres nerveux de l'armée, remplis d'équipements électroniques et de personnel de commandement, ont été réduits au silence par des frappes précises. Ce développement a soulevé une question inquiétante pour l'armée américaine : si l'Ukraine peut faire cela à la Russie, d'autres militaires, en particulier ceux de la Chine, peuvent-ils le faire aux quartiers généraux américains ?

Ce n'est pas la première fois que la question de la vulnérabilité des postes de commandement est soulevée. Les postes de commandement de l'armée américaine, avec leurs antennes émettant des fréquences radio, des dizaines de générateurs et de véhicules, et des exigences de soutien étendues, sont facilement ciblables, même pour un œil non formé. Cette vulnérabilité est le résultat de l'évolution des systèmes de commandement et de contrôle, qui sont devenus plus sophistiqués, avec des postes de commandement qui doivent envoyer et recevoir un flux constant d'informations.

En réponse à ces nouvelles vulnérabilités, des solutions sont en cours d'élaboration. L'une d'entre elles consiste à créer des "postes de commandement centrés sur les données", qui profiteraient de technologies comme le cloud. Le commandement et le contrôle seraient proposés en tant que service au besoin, créant une empreinte si petite que les postes de commandement pourraient être transportés dans quelques véhicules blindés.

En outre, la Chine, et sans doute d'autres nations, s'est concentrée sur la perturbation des capacités de commandement et de contrôle des États-Unis, en utilisant une variété de moyens, y compris le brouillage, la cyber-guerre et les attaques sur les satellites de communication. Ces développements suggèrent que le visage de la guerre continue d'évoluer, avec des implications importantes pour les forces armées du monde entier.