Un blogueur russe pro-guerre et éminent, Igor Girkin, également connu sous le nom de guerre Igor Strelkov, a été arrêté récemment pour ses critiques acerbes envers le président Vladimir Poutine et son armée en Ukraine. Cette arrestation intervient après la rébellion mercenaire de Wagner le mois dernier. Girkin, un ancien officier du KGB impliqué dans la prise de la Crimée par la Russie et condamné pour son rôle présumé dans la destruction du vol 17 de Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine, a été appréhendé chez lui à Moscou par des agents de sécurité.

Il est accusé d'"activité extrémiste" selon les médias d'État et un message attribué à sa femme sur son compte Telegram. Ses critiques virulentes à l'encontre de Poutine et de l'État russe ont atteint un sommet le 25 juin, juste après la fin de la brève insurrection de Wagner mené par son patron Evgueni Prigojine. Il a alors affirmé que si Poutine n'était pas prêt à créer des conditions favorables à la guerre en Russie, il devrait envisager de céder le pouvoir à quelqu'un de plus capable. Si Poutine "n'est pas prêt à prendre la direction de la création de conditions propices à la guerre" en Russie, "alors il doit vraiment transférer les pouvoirs, mais légalement, à quelqu'un qui est capable d'un travail aussi dur", aurait-il déclaré.

Une déclaration que certains analystes qualifieraient de "courageuse". Ce n'est certainement pas cette déclaration qui lui aurait valu son arrestation. Cette semaine, le blogueur russe est revenu à la charge avec une déclaration plutôt virulente. C'est peut-être sa dernière déclaration qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Poutine. Dans un post brûlant sur sa chaîne Telegram, Girkin a qualifié le président de « voyou » et de « clochard lâche ». Il a critiqué les 23 années de gouvernance de Poutine, le décrivant comme ayant réussi à tromper une partie significative de la population, mais le qualifiant également de dernier bastion de légitimité et de stabilité de l'État.

Néanmoins, il a averti que le pays ne pourrait pas supporter encore six ans de pouvoir d'un tel « clochard lâche ». « Pendant 23 ans, le pays a été dirigé par un voyou qui a réussi à « souffler de la poussière dans les yeux » d'une partie importante de la population. Maintenant, il est le dernier îlot de légitimité et de stabilité de l'État », lit-on dans le message. "Mais le pays ne pourra pas supporter encore six ans de ce lâche clochard au pouvoir", a poursuivi le blogueur militaire russe.

Igor Girkin est un membre éminent des « milbloggers » russes, un groupe de correspondants de guerre qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine tout en exprimant de plus en plus de critiques envers les opérations militaires défaillantes menées par l'armée russe. Ces derniers mois, il a intensifié ses critiques envers l'État russe et même envers Poutine lui-même. Il a quelques jours seulement, le blogueur russe avertissait que le spectre d'une nouvelle mutinerie planait sur la Russie de Poutine.

Il avait révélé des dissensions dans le camp de Poutine matérialisées par le limogeage d'un haut gradé russe qui aurait critiqué les autorités. "Selon Girkin, le mécontentement de Popov à l'égard des problèmes massifs rencontrés par les forces d'occupation en Ukraine a été ouvertement exprimé aux dirigeants militaires russes", avons nous écrit à l'époque.

Le blogueur militaire russeavait relevé que contrairement à Evgueni Prigojine qui a échoué après avoir lancé une rébellion armée, le général de division de l'armée russe Ivan Popov pourrait certainement compter sur le soutien de l'armée. L'arrestation du blogueur russe reflète également l'évolution de la dissidence au sein des milieux pro-guerre russes, certains militants étant de plus en plus mécontents de la direction prise par le pays et de l'implication de l'armée en Ukraine.