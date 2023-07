Romuald Wadagni, le ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour réagir aux utilisations abusives de son patronyme et de ses photos en lien avec les prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans notre pays en 2026. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux ce matin, le ministre Wadagni a exprimé son dévouement exclusif envers la mission qui lui a été confiée par le chef de l'Etat béninois, Son Excellence le Président de la République Patrice Talon.

Depuis plusieurs mois, des groupes et des pages ont vu le jour sur les réseaux sociaux, utilisant le patronyme de Romuald Wadagni ainsi que ses photographies, alimentant ainsi des spéculations sur sa possible candidature à l'élection présidentielle de 2026. Récemment, cette situation a été aggravée par la propagation de fausses informations à son sujet comme l'a relevé le ministre lui-même à travers une publication sur sa page officielle Facebook il y a quelques minutes.

Face à cette situation, le ministre Wadagni a souhaité réaffirmer clairement sa position. Il a déclaré : "Je suis entièrement et exclusivement dévoué à la mission que Son Excellence le Président de la République Patrice Talon m’a confiée. Il me semble indécent et prématuré de s’engager dans le débat sur les élections présidentielles de 2026 à ce jour." A travers cette déclaration, le ministre Wadagni met fin aux spéculations à trois ans des prochaines élections présidentielles qui seront couplées avec les législatives et les municipales. Une première dans notre pays!