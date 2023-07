La Corée du Nord continue de défier les sanctions internationales en renforçant son arsenal militaire, notamment ses missiles balistiques intercontinentaux. Bien que certains équipements qu'elle prétend avoir développés puissent être considérés comme des galéjades, il est indéniable que ses avancées technologiques suscitent des soupçons quant à une possible aide extérieure. Vincenzo Salvetti, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, a exprimé des inquiétudes quant à l'état d'avancement du programme nucléaire nord-coréen.

La Corée du Nord a déjà mené six essais nucléaires et se prépare apparemment à un septième. Selon Salvetti, bien qu'elle ait la capacité de concevoir une charge nucléaire, elle ne le fera probablement pas seule. Concernant les équipements militaires conventionnels, la Corée du Nord s'est tournée vers les drones, en s'inspirant de modèles américains. En effet, elle avait tenté sans succès de transformer des cibles aériennes MQM-107D en drones de combat en 2014. Toutefois, un changement d'approche semble avoir porté ses fruits, car la Corée du Nord a récemment dévoilé deux nouveaux drones qui ressemblent étonnamment au RQ-4 Global Hawk de Northrop Grumman et au MQ-9 Reaper de General Atomics.

Ces deux nouveaux drones nord-coréens, appelés Saetbyol-4 et Saetbyol-9, présentent des similitudes frappantes avec les modèles américains, jusqu'à leur appellation officielle qui s'inspire de la nomenclature des États-Unis. Le RQ-4 Global Hawk est un drone de haute altitude et longue endurance, conçu pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. La Corée du Sud en possède également quatre exemplaires. Quant au MQ-9 Reaper, c'est un drone de moyenne altitude et longue endurance, utilisé à la fois pour les missions ISR et les frappes au sol.

Selon Pyongyang, le Saetbyol-9 aurait des capacités similaires. Cependant, une des images diffusées par la télévision publique nord-coréenne pour prouver cette affirmation semble être un montage. Le défilé militaire organisé à Pyongyang pour commémorer le soixante-dixième anniversaire de l'armistice mettant fin à la guerre de Corée a attiré l'attention internationale, avec la présence des invités d'honneur, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le vice-président chinois du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Li Hongzhong.

Malgré les sanctions et les critiques internationales, la Corée du Nord continue de progresser dans son programme militaire, en développant ses missiles balistiques intercontinentaux et en s'inspirant de modèles étrangers pour ses drones. Ces développements soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité régionale et à une possible coopération avec des puissances étrangères.