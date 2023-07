Le président Vladimir Poutine a tenu une réunion exceptionnelle au Kremlin avec Evgueni Prigojine, fondateur du groupe de mercenaires Wagner, ainsi qu'avec ses commandants. Cette rencontre avait pour objectif de discuter de la mutinerie armée que Wagner avait tenté d'organiser contre les hauts gradés de l'armée. L'information a été dévoilée par le porte-parole de Poutine lors d'une conférence de presse tenue lundi et rapportée par plusieurs médias. Les premiers détails de cette réunion ont été rapportés par le journal français Libération, qui a affirmé que Evgueni Prigojine s'était entretenu non seulement avec Poutine, mais également avec le chef de la Garde nationale, Viktor Zolotov, ainsi qu'avec le chef du renseignement étranger du SVR, Sergei Naryshkin.

Cet événement d'envergure a eu lieu le 29 juin, soit cinq jours après la tentative de mutinerie qui a été perçue comme le plus sérieux défi auquel Poutine a dû faire face depuis son arrivée au pouvoir à la fin de l'année 1999 rapporte certains médias internationaux. D'après le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 35 personnes ont été invitées à cette réunion, parmi lesquelles figuraient les commandants des unités Evgueni Prigojine, et Wagner. La rencontre a duré près de trois heures, au cours desquelles le président a pu exprimer son évaluation des actions de la compagnie Wagner sur le front lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Poutine a également donné son avis sur les événements survenus le 24 juin, jour de la mutinerie avortée.

Lors de son intervention devant les journalistes, Peskov a déclaré que Poutine avait écouté attentivement les explications fournies par les commandants présents, qui ont exposé leur version des événements du 24 juin. Ces derniers ont tenu à souligner leur fidélité envers le chef de l'État et le commandant en chef suprême, affirmant être prêts à continuer à se battre pour leur patrie. "Les commandants ont donné leur version de ce qui s'est passé (le 24 juin). Ils ont souligné qu'ils sont de fervents partisans et soldats du chef de l'État et du commandant en chef suprême. Ils ont également déclaré qu'ils étaient prêts à continuer à se battre pour le Patrie », a déclaré Peskov.

Dans ce contexte, Poutine aurait proposé aux commandants d'autres options d'emploi et de combat, dans le but de rétablir une situation plus stable et éviter de nouvelles tentatives de mutinerie. La mutinerie brève menée par Prigojine et ses combattants de Wagner avait entraîné la prise de contrôle de la ville méridionale de Rostov-on-Don ainsi que d'un bâtiment du quartier général militaire. Heureusement, grâce à une intervention diplomatique, notamment par l'intermédiaire du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, la situation a pu être désamorcée. Loukachenko avait réussi à négocier un accord, mettant ainsi fin à la mutinerie.

Pour rappel, le patron de Wagner avait tenu à préciser quelques jours après la rébellion avortée que cette action n'avait pas pour objectif de renverser le gouvernement en place, mais plutôt de "traduire en justice" les responsables de l'armée et les chefs de la défense pour ce qu'il qualifie de bévues et d'actions non professionnelles en Ukraine. Les motifs et les revendications exacts des mutins n'ont pas été détaillés, mais il est clair que leurs griefs étaient en lien avec les opérations militaires menées par la Russie dans le pays voisin.