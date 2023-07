Le mercredi 12 juillet 2023, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a reçu en audience au Palais de la Marina de Cotonou l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangoté. Les deux personnalités ont certainement discutées surtout sur des questions économiques touchant le Bénin et le Nigeria. Face aux professionnels des médias ce vendredi 14 juillet 2023 lors de sa traditionnelle séance d’échange, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur la rencontre Talon-Dangoté. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que la visite est intervenue après les propos durs du millardaire nigérian vis-à-vis du Bénin il y a quelques années.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, « cela montre qu’il y a une évolution à son niveau » et que « c’est la preuve que les relations sont au beau fixe entre les deux pays et entre les deux personnalités ». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre que le richissime homme d’affaires nigérian « peut s’être rendu compte qu’il s’était trompé et si éventuellement, il y a eu des gens qui l’ont certainement aiguillonné d’une manière ou d’une autre pour poser tel ou tel acte de dire ci ou ça ». Il a souligné que ce dernier « a eu le temps aussi de voir la dynamique impressionnante qui est en cours au Bénin et en tant qu’opérateur économique avisé, il peut bien avoir compris qu’il a plus intérêt à travailler avec le président Talon et son équipe qu’à se retourner contre le Bénin et à jouer contre ses intérêts ».

Rencontre entre Dangote et Talon : le groupe nigérian donne des détails L'homme d'affaires nigérian, Aliko Dangoté, a été reçu dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023 au Palais de la Marina de Cotonou par le Président…

Le porte-parole du gouvernement se réjouit donc que le Chef de l’Etat béninois et Aliko Dangoté se soient rencontrés. « C’est plutôt positif. C’est une belle dynamique. Les lois ne s’attardent pas sur ce qu’il a pu dire hier ou avant-hier. D’ailleurs, combien de fois vous nous avez vu commenter cela » a-t-il lâché avant d’ajouter que le gouvernement « est focus sur le Bénin de nos rêves » qu’ il « s’emploie à bâtir avec la contribution de toutes les Béninoises et de tous les Béninois et tous ceux qui nationaux ou non, ont pu avoir des doutes à un moment et qui se ravisent et se rendent compte que leur doute est tombé ou n’était fondé, se rendent à l’idée qu’il faut accompagner la dynamique en cours, qu’il faut travailler pour le bien du Bénin, pour leur intérêt aussi et c’est tant mieux, ils seront les bienvenues ».