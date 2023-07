Corine Amori Brunet a été nommée le mercredi 12 juillet 2023 en conseil des ministres comme la nouvelle ambassadrice du Bénin près la France. La nomination de cette dernière qui n’est pas diplomate de carrière a suscité des réactions au sein des populations et dans la classe politique béninoise. Lors de sa séance d’échange du vendredi 14 juillet 2023, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a essayé de dissiper les inquiétudes. Pour le Porte-parole du gouvernement, ce genre de nomination « n’est pas nouveau ».

Selon lui, ladite nomination de Corine Amori Brunet ne saurait faire l’objet de polémique à ce point. « Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on nomme comme ambassadeur les personnalités qui a la base n’ont pas une formation de diplomate » a-t-il laissé entendre. Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernent, cela dépend des objectifs visés par celui qui a la prérogative de nommer. Les particuliers dit-il, ne peuvent pas réussir leur mission diplomatique sans l’accompagnement des diplomates.

« Je doute qu’ il y ait des problèmes parce que les diplomates de notre pays , des cadres en poste au ministère des affaires étrangères et dans les chancelleries sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité que notre diplomatie soit davantage efficace au service du développement socio-économique du Bénin », a-t-il précisé et d’ajouter qu’ « il y aura une évolution de la carte diplomatique » mais, il ignore si des réouvertures d'ambassade vont participer à ce réajustement .