Evgueni Prigojine émerge de l'ombre dans une vidéo intrigante diffusée sur les chaînes Telegram liées au groupe de mercenaires Wagner. Dans cette séquence inédite, on peut le voir en Biélorussie, accueillant des combattants et évoquant les récents développements sur la ligne de front en Ukraine, qu'il qualifie de "honte". C'est la première apparition de Prigojine depuis que Wagner a initié une mutinerie armée en Russie en juin dernier. La vidéo, tournée dans une atmosphère de basse lumière, révèle Prigojine debout sur une piste asphaltée, entouré d'arbres et d'installations semblant être des entrepôts et des tentes.

Des individus en tenue de camouflage se tiennent en arrière-plan, acclamant en signe de soutien. Malgré la pénombre, la silhouette de Prigojine est identifiable, et sa voix ainsi que sa manière de parler, pour ceux familiers avec ses déclarations antérieures, ne laissent aucun doute quant à son identité. Dans la vidéo, Prigojine salue les combattants de Wagner pour leur engagement en Ukraine, soulignant qu'ils ont accompli un travail remarquable pour la Russie. Cependant, il critique vivement la conduite actuelle de la guerre sur le front, qu'il considère comme une source de honte.

Il déclare ne pas vouloir y participer et exprime la nécessité d'attendre avant de pouvoir démontrer pleinement leur courage. La surprise réside dans l'annonce de sa décision de rester en Biélorussie pendant un certain temps. Selon Prigojine, Wagner utiliserait cette période pour former l'armée biélorusse dans l'optique de la transformer en "deuxième armée du monde". Cette déclaration fait écho à une confirmation de la Biélorussie elle-même, selon laquelle les combattants de Wagner ont été déployés en tant qu'instructeurs militaires pour l'armée du pays.

Le mystère persiste quant à une éventuelle reprise des opérations en Ukraine. Prigojine laisse entendre que ses combattants continueraient à se préparer, et qu'ils pourraient revenir sur les lignes de front ukrainiennes lorsque leur participation ne risquerait pas de mettre à mal leur réputation et leur expérience.