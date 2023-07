Face à un monde en pleine mutation, la Chine annonce un renforcement de ses relations avec la Russie. Cette déclaration a été faite par le haut diplomate chinois, Wang Yi, lors d'une réunion de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) à Jakarta. Alors que l'Occident gronde de sanctions en réponse à la guerre russe en Ukraine, la Chine a opté pour une stratégie d'approfondissement des relations, visant à solidifier ses liens avec la Russie pour équilibrer l'influence occidentale.

Les commentaires de Wang Yi n'ont pas manqué de susciter l'intérêt. Wang Yi a déclaré que la Chine et la Russie devraient "renforcer la communication et la coordination stratégiques" et soutenir fermement leurs intérêts légitimes. Wang a également souligné l'importance de la coexistence harmonieuse et du développement mutuellement bénéfique, ajoutant une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre les deux nations.

Dans le même esprit, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé un optimisme prudent concernant l'avenir des relations sino-russes. Lavrov a souligné la présence d'une multitude de domaines dans lesquels les intérêts et les projets des deux pays convergent. En outre, il a mentionné que les discussions de haut niveau entre la Russie et la Chine se poursuivaient, suggérant un potentiel de renforcement des relations bilatérales.

Enfin, Wang a également fait allusion à une collaboration plus étroite dans des cadres multilatéraux, comme l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), dont la Chine et la Russie sont des membres fondateurs. Il a indiqué que les deux nations cherchaient à se protéger contre les ingérences extérieures et à soutenir l'ASEAN pour maintenir la stabilité régionale. Avec les tensions grandissantes entre l'Est et l'Ouest, il est clair que la Chine et la Russie cherchent à consolider leur relation, offrant une nouvelle perspective sur la dynamique internationale actuelle.