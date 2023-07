Le président américain Joe Biden a récemment fait part de ses préoccupations au président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre qui a suivi ses discussions avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. Selon des extraits d'une interview accordée à CNN, Biden a clairement indiqué à Xi Jinping de "faire attention" car Pékin compte sur les investissements occidentaux pour soutenir son économie. "Depuis que la Russie est entrée en Ukraine, 600 entreprises américaines se sont retirées de Russie. Et vous m'avez dit que votre économie dépend des investissements de l'Europe et des États-Unis. Et soyez prudent. Soyez prudent".

C'est ce qu'aurait déclaré le président Joe Biden à son homologue chinois peu de temps après qu'il ait rencontré le président de la Fédération de Russie. "J'ai dit : ce n'est pas une menace. C'est une observation", a déclaré Biden, soulignant son intention de partager une perspective réaliste plutôt que d'émettre des avertissements alarmistes. Le président américain a mis en évidence les conséquences économiques de l'implication de la Russie dans le conflit en Ukraine. Biden a ainsi rappelé à Xi Jinping lui avait dit que l'économie chinoise dépend également des investissements provenant de l'Europe et des États-Unis, lui conseillant donc d'être prudent.

Interrogé sur la réaction de Xi Jinping à ses propos, Biden a indiqué : "Il a écouté, et il n'a pas... argumenté. Et si vous remarquez, il n'a pas mis le paquet sur la Russie." Cette réponse prudente laisse entrevoir une possibilité de résoudre les tensions a estimé le président américain démocrate Joe Biden. Même si le numéro un américain assure que ce n'est pas une menace proféré à l'endroit de la Chine, ses propos sonnent comme une sérieuse mise en garde à l'endroit de la Chine contre d'éventuelles mesures au milieu de la guerre commerciale que le pays de l'Oncle Sam et l'empire du milieu, deux poids lourds de notre planète, se livrent depuis des années.

Cette mise en garde de Biden intervient après une série d'échanges entre Vladimir Poutine et Xi Jinping au cours desquelles les deux dirigeants ont affiché une amitié chaleureuse et exprimé des critiques communes envers l'Occident. Outre les discussions bilatérales entre la Russie et la Chine, les deux dirigeants ont également participé à un sommet virtuel plus tôt cette semaine, témoignant de l'importance des relations sino-russes dans le paysage géopolitique mondial. Cependant, il est important de noter que les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont accrues ces derniers temps, notamment sur des questions de sécurité nationale telles que Taïwan, la guerre de la Russie en Ukraine, les restrictions croissantes des exportations américaines concernant les technologies de pointe et les politiques industrielles soutenues par l'État chinois.