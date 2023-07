Le président russe Vladimir Poutine a récemment validé un nouveau plan législatif audacieux qui pourrait transformer radicalement la structure de sécurité nationale selon le site britannique Metro. Les lois approuvées la semaine dernière donnent le feu vert à la création de 'compagnies spécialisées' destinées à garantir la sécurité publique et à protéger les frontières russes. Bien que les détails restent encore flous, ces nouvelles entités pourraient compléter les forces existantes du pays, offrant une flexibilité accrue et une réponse plus rapide aux défis de sécurité nationale et internationale.

Parallèlement à l'annonce de Poutine, Prigojine, le dirigeant du groupe de mercenaires Wagner, semble avoir pris une décision définitive concernant l'avenir de son organisation. Il a déclaré dans un message audio sur Telegram que la plupart des troupes de Wagner étaient actuellement 'en vacances', et que les forces restantes s'entraîneraient en Biélorussie ou honoreraient des contrats existants en Afrique. Plus significativement, il a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelles recrues tant que le besoin en personnel ne se ferait pas ressentir.

Ce repositionnement de Prigojine pourrait être vu comme une réponse au nouveau plan de Poutine, ainsi qu'une volonté de se soumettre aux désirs du président russe Vladimir Poutine. Prigojine a souligné que toute nouvelle mission de Wagner serait menée "au nom de la grande Russie", ajoutant ainsi une note de patriotisme à son message. Cette déclaration pourrait également être interprétée comme une assurance que Wagner n'est pas en conflit avec les nouvelles lois sur les compagnies militaires privées, mais plutôt prête à collaborer dans le nouveau paysage de sécurité que Poutine envisage.

Fin des tensions?

Il convient de noter que les tensions entre Poutine et Prigojine ont été palpables dans le passé, notamment en raison de la popularité de Prigojine parmi ses troupes et de la menace potentielle que cela représentait pour le pouvoir de Poutine. Cependant, la déclaration récente de Prigojine suggère qu'il est désormais prêt à travailler dans le cadre des nouvelles structures de sécurité proposées par Poutine.

L'annonce de Poutine d'une refonte du paysage de sécurité en Russie, accompagnée de l'engagement apparent de Prigojine en faveur de la coopération, pourrait marquer un tournant dans l'équilibre des forces militaires privées en Russie. Bien que l'avenir soit encore incertain, il est clair que la Russie est en train de redéfinir sa structure de sécurité nationale et que les groupes de mercenaires privés, comme Wagner, devront s'adapter à ce nouvel environnement.