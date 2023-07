Au sortir d'un passé récent diplomatique difficile marqué par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi qui a terni son image sur la scène internationale, l'Arabie saoudite cherche à rebâtir sa réputation et à prendre une nouvelle envergure diplomatique. La démarche de Riyad pour organiser des pourparlers sur le conflit ukrainien le week-end prochain en est une manifestation évidente. En conviant des représentants de Kiev, des grandes puissances occidentales et des pays en développement, l'Arabie saoudite fait preuve d'une volonté d'étendre son influence et de jouer un rôle prédominant sur l'échiquier diplomatique mondial. Cependant, la Russie, acteur central du conflit, a décidé de ne pas participer à ces pourparlers à Jeddah.

La liste des participants à ces discussions à Jeddah n'est pas encore finalisée, mais il est attendu que des nations influentes comme le Royaume-Uni et le Japon y prennent part. Les pays en développement qui ont assisté à une réunion similaire à Copenhague le mois dernier sont également susceptibles d'y participer. En se positionnant au cœur du règlement de crises internationales majeures, l'Arabie saoudite cherche à restaurer sa crédibilité en tant qu'acteur diplomatique mondial.

Ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite montre son implication dans la crise ukrainienne. En mai dernier, le royaume a accueilli le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d'un sommet de la Ligue arabe à Jeddah. C'était l'occasion pour Zelensky de critiquer certains dirigeants arabes qu'il accuse d'ignorer l'agression russe en Ukraine.

L'Arabie saoudite a affirmé son soutien à l'Ukraine en approuvant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamnent les agissements de la Russie. Malgré cela, le royaume a maintenu une coordination étroite avec la Russie sur le plan énergétique. De plus, Riyad a surpris en septembre dernier en jouant un rôle clé dans un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Ces actions témoignent d'une Arabie saoudite en pleine mutation, cherchant à renouveler sa place sur l'échiquier diplomatique mondial, tout en naviguant entre des alliances complexes et des rivalités régionales.