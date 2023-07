L'Afrique suscite de plus en plus l'intérêt des grandes puissances mondiales telles que les États-Unis, la France, la Chine et la Russie. Ces pays cherchent à nouer des partenariats stratégiques avec les nations africaines, reconnaissant le potentiel économique et politique du continent. Ces dernières années, la Chine s'est imposée dans plusieurs pays sur le continent africain où ses entreprises mènent des activités commerciales. D'autres puissances ont vu l'opportunité de leurs présences sur le continent et commencent à séduire les pays africains.

Les États-Unis, conscients de l'importance économique croissante de l'Afrique, ne veulent pas perdre leurs partenariats avec le continent face à l'arrivée des puissances comme la Russie ou encore la Chine qui font tout pour étendre leurs tentacules à mesure que le temps passe. La Chine a déjà organisé de nombreux sommets avec les dirigeants africains par le passé. Aussi, l'empire du milieu s'est imposé comme un acteur majeur en Afrique, notamment à travers son initiative "la Ceinture et la Route". La Chine a également investi massivement dans des projets d'infrastructures en Afrique et se positionne comme l'un des principaux partenaires commerciaux de nombreux pays du continent.

Après les USA, Moscou et Pékin lancent des manœuvres militaires dans cette région La coopération militaire entre la Chine et la Russie se poursuit. Maintenant, c'est dans la mer du Japon que les deux pays alliés prendront part…

La France qui était déjà présente sur le continent depuis des décennies du fait de la colonisation ne souhaite pas rester en marge de cet engouement pour l'Afrique. Le pays a déjà organisé des sommets France-Afrique, qui réunit les dirigeants africains et français pour discuter de sujets d'intérêt commun. Par cette initiative et de nombreuses autres, la France cherche à renforcer ses relations économiques et politiques avec l'Afrique, en mettant l'accent sur des domaines tels que la coopération en matière de développement, la sécurité et les investissements.

Hier vendredi, les rideaux tombaient sur le « US-Africa Business Summit » qui s'est tenu au Botswana. Le sommet qui a réunit des représentants du continent africain, a été l'occasion pour les États-Unis de transmettre un message fort aux leaders africains. Les États-Unis qui ont exprimé leurs ambitions pour l'Afrique veulent se positionner comme un partenaire privilégié pour les nations du continent africain, en proposant des investissements, des partenariats et des accords commerciaux avantageux.

Ce sommet intervient dans un contexte où de nombreux acteurs économiques mondiaux cherchent à courtiser les dirigeants africains afin d'établir ou d'accroître leurs relations avec le continent. Ce n'est plus un secret. Le continent africain est devenu un marché attractif pour les puissances de notre planète en raison de son potentiel économique, de ses ressources naturelles abondantes et de sa population jeune et en pleine croissance. Outre les États-Unis, d'autres puissances mondiales manifestent également un vif intérêt pour l'Afrique.

La Russie, par exemple, organise le forum Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg à la fin du mois, offrant ainsi une plateforme de dialogue et de coopération aux leaders africains. De même, le rassemblement des Brics à Johannesburg en août prévoit la participation de tous les dirigeants africains, ce qui témoigne de l'importance accordée au continent par ces pays émergents. Il va sans dire que la récente tenue du sommet au Botswana, au cours duquel les États-Unis ont exprimé leurs ambitions pour l'Afrique, souligne leur volonté de relancer leurs relations avec le continent africain au milieu des initiatives des autres puissances qui veulent s'établir durablement sur le continent.

L'intérêt croissant des grandes puissances pour l'Afrique témoigne de la reconnaissance du potentiel économique et géopolitique du continent. Les pays africains ont des ressources naturelles abondantes, un marché en pleine expansion et une population jeune et dynamique. Les partenariats avec des puissances mondiales offrent des opportunités de croissance, de développement et de prospérité pour l'Afrique, tout en permettant aux pays partenaires de bénéficier des avantages d'une coopération mutuellement bénéfique.