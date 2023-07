Gloria Carter, la mère de Jay-Z, a récemment épousé sa petite amie de longue date, Roxanne Wilshire, lors d'une magnifique cérémonie qui s'est déroulée à Tribeca, dans la ville de New York, le week-end dernier. Selon les informations rapportées, la noce a été célébrée en présence des amis et de la famille de Carter, parmi lesquels figuraient son fils Jay-Z et son épouse, la célèbre artiste Beyoncé, ainsi que Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson, Tyler Perry et Robin Roberts. La réception de mariage aurait duré jusqu'à environ 1 heure du matin le dimanche soir, témoignant de la joie et de la célébration partagées par tous les convives rapporte Complex.

Des photos publiées par le Daily Mail ont montré Beyoncé accompagnée de leur fille, Blue Ivy, âgée de 11 ans, toutes deux magnifiquement habillées, alors qu'elles se dirigeaient vers le prestigieux lieu de réception à Tribeca 360° en compagnie de Knowles-Lawson. L'événement semblait être empreint de bonheur et de complicité familiale. Lors d'une interview avec David Letterman dans l'émission "My Next Guest Needs No Introduction" diffusée sur Netflix, Jay-Z avait révélé sa joie lorsqu'il avait découvert que sa mère avait trouvé l'amour avec Roxanne Wilshire.

Cette révélation avait été un moment significatif pour leur relation, et il était clair que Jay-Z soutenait pleinement sa mère dans sa quête du bonheur. Il convient de noter que Jay-Z avait déjà abordé publiquement la relation de sa mère dans sa chanson de 2017, intitulée "Smile". Cela avait été la première fois que l'un des deux évoquait publiquement son orientation sexuelle, mettant ainsi en lumière le parcours difficile qu'a traversé sa mère. Les paroles de la chanson reflètent l'expérience personnelle de Gloria Carter : "Maman a eu quatre enfants, mais elle est lesbienne / A dû prétendre si longtemps qu'elle était une comédienne / A dû se cacher dans le placard, alors elle a pris des médicaments / La honte de la société et la douleur était trop lourde à supporter."

Jay-Z, rappeur américain emblématique, incarne l'ascension fulgurante depuis son enfance difficile à Brooklyn jusqu'à son statut d'icône mondiale du hip-hop. Né Shawn Corey Carter en 1969, il a conquis le monde avec ses paroles percutantes et ses rythmes innovants. Entrepreneur talentueux, il a créé un empire musical et commercial, devenant l'un des artistes les plus riches et influents de l'industrie. Outre sa réussite musicale, Jay-Z s'engage activement dans des causes sociales et philanthropiques, cherchant à promouvoir l'égalité et la justice. Son mariage avec la superstar Beyoncé est devenu légendaire. Son parcours est une véritable inspiration pour des millions de personnes à travers le monde.