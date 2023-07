Au cabinet du médiateur de la République du Bénin ce lundi 10 juillet 2023 Ulrich Ahotondji, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias (ODEM ) et la trésorière générale Pulchérie Gbèmènou ont été reçus en audience par le Médiateur de la République Pascal Essou. "Nous lui avons présenté les principales missions". C'est du moins ce qu'il faut retenir des premières impressions du nouveau président de l'Odem à la sortie de sa visite. Il poursuit en disant : "Nous lui avons dit que la presse béninoise tombait dans la ruine et qu'il faut que le Médiateur accompagne cette dynamique".

Dans son élan de parfaire les irrégularités au sein de l'institution dont il a la charge, Ulrich Ahotondji entend faire une gestion participative. C'est d'ailleurs ce qui le pousse à demander le soutien des institutions sœurs. Des trois points, objet de sa visite, le deuxième est celui du bilan à mi-parcours de sa gestion. L'homme fait savoir aussi que l'Odem n'avait pas de siège. Mais à présent, c'est chose faite. Aussi, a-t-il désormais un centre de ressource où les hommes des médias peuvent se ressourcer. Ceci va leur permettre de connaître le passé auquel ils (les journalistes) vont nouer le présent.

Les questions liées au non octroi de la carte de presse ont été abordées. Ulrich Ahotondji en a fait un plaidoyer auprès du Médiateur pour que cela soit effectif et que les journalistes jouissent mieux de leur fonction. A la réponse aux doléances, Pascal Essou a d'abord encouragé la démarche. Il a aussi promis mettre du sien pour que ces maux soient réglés. Pour conseil, le Médiateur demande de travailler à redorer le blason du journalisme. Il a aussi pris l'engagement d'accompagner l'Odem à travers les petits projets.