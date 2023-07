La dernière rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko à Saint-Pétersbourg a été l'occasion d'évoquer divers sujets, dont la présence inquiétante de troupes du groupe Wagner sur le territoire biélorusse, selon les informations rapportées par la chaîne Radio Free Europe. Le groupe paramilitaire Wagner, connu pour avoir été fondé par Evguéni Prigojine, a quitté la Russie pour la Biélorussie suite à une révolte avortée de sa milice en juin dernier. Ce déplacement de troupes en direction du pays dirigé par Alexandre Loukachenko a suscité de vives inquiétudes chez l'Ukraine, car les forces se trouvent désormais à seulement 200 kilomètres de la frontière ukrainienne et à proximité de la capitale Kyïv. Une situation qui ne manque pas de générer des tensions régionales.

Outre l'Ukraine, c'est la Pologne, pays frontalier du Biélorussie, qui se sent menacée par l'éventuelle expansion des paramilitaires de Wagner. Le président Loukachenko a alerté Vladimir Poutine sur les intentions des mercenaires, affirmant que ces derniers souhaitent se diriger vers l'ouest et envisageraient une incursion à Varsovie et Résovie, des propos qui ont suscité l'inquiétude chez les autorités polonaises. «Les soldats de Wagner commencent à nous stresser. Ils veulent aller vers l’ouest, faire un tour à Varsovie et Résovie», a fait savoir Loukachenko à Poutine.

Face à cette situation délicate, l'armée polonaise a pris des mesures préventives en déplaçant des troupes supplémentaires à quelques kilomètres de la frontière, près de Brest, dans le but de prévenir toute éventuelle incursion. Ces développements ont amplifié les tensions et suscité de vives réactions. Dans ce contexte, Vladimir Poutine a adressé une mise en garde directe à la Pologne. Selon lui, toute agression contre la Biélorussie serait considérée comme une agression contre la Fédération de Russie, et cette dernière réagirait en utilisant tous les moyens à sa disposition.

Des paroles qui ne peuvent qu'accroître l'inquiétude dans la région. La situation reste donc tendue et complexe, et la diplomatie est mise à rude épreuve pour trouver une issue pacifique à ce conflit potentiel. Les appels à la retenue et au dialogue sont nombreux, car les conséquences d'un éventuel affrontement pourraient être dévastatrices pour toute la région.