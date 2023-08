Dans la lutte acharnée contre la cybercriminalité en Afrique, une société russe se distingue par son rôle crucial dans le démantèlement d'un réseau de cybercriminels, responsable de pertes financières estimées à plus de 40 millions de dollars. Les informations capitales fournies par la société russe de sécurité sur Internet, Kaspersky, ont permis à Interpol de mener à bien une opération d'envergure, aboutissant à l'arrestation de 14 individus et à la désactivation de plusieurs réseaux liés à ces pertes.La collaboration entre Kaspersky et Interpol a été la pierre angulaire de l'opération baptisée "Africa Cyber Surge II". Cette initiative multipartite vise à endiguer la cybercriminalité qui frappe durement les communautés de la région africaine.

Lancée en avril et s'étalant sur quatre mois, cette opération ambitieuse s'est déployée dans pas moins de 25 pays du continent.C'est à travers la mise à disposition d'éléments clés que Kaspersky et d'autres partenaires privés d'Interpol ont contribué à la réussite de cette opération. Des indicateurs de compromission ont été transmis à l'organisation, incluant des données relatives à des serveurs de commande et de contrôle malveillants, des adresses IP suspectes ainsi que des liens et des domaines associés à des tentatives d'hameçonnage. Ces éléments ont grandement facilité la traque des cybercriminels et la localisation de leurs opérations.

Ce n'est pas la première fois que Kaspersky s'implique activement dans la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. En effet, lors de la première phase de l'opération baptisée "Africa Cyber Surge", qui s'était déroulée entre juillet et novembre 2022, la société russe avait déjà participé avec succès à diverses opérations et enquêtes contre des cybercriminels opérant sur le continent africain. Cette implication antérieure a renforcé la coopération entre Kaspersky et Interpol pour la phase ultérieure, "Africa Cyber Surge II".