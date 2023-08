La suspension récente des vols vers des destinations clés en Afrique de l'Ouest a placé Air France dans une situation délicate. Malgré une performance solide et en croissance, marquée par une augmentation de 28% du nombre de passagers vers l'Afrique, soit 3,87 millions sur un total de 16,49 millions, les perturbations actuelles menacent de bouleverser cet élan. Une déstabilisation qui pourrait toucher le coeur même des opérations de la compagnie dans une région jadis lucrative. Air France a longtemps dominé le ciel africain depuis la chute de la compagnie Air Afrique. Le bilan de l'année 2022 a été particulièrement impressionnant, générant un chiffre d'affaires de 66%, soit 5,3 milliards d'euros, principalement grâce au marché africain.

Pour rappel, après le putsch au Niger et suite à la décision d'Air France de suspendre ses vols vers le Burkina Faso et le Mali en raison de cette situation, le gouvernement malien a révoqué l'autorisation d'exploitation de la compagnie aérienne française pour la saison estivale. Cette suspension a été qualifiée par le Mali de "manquement notoire" à l'autorisation d'exploitation, notant l'absence de notification préalable et le désagrément causé aux passagers. Ce développement survient dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Bamako, illustrées notamment par la suspension mutuelle de la délivrance des visas entre les deux pays.

Troisième trimestre : orage en vue

L’Afrique de l’Ouest et centrale, en particulier, ont joué un rôle pivot, contribuant également à un énorme montant d'exploitation. Le 3ème trimestre de cette année s'annonçait sous de bons auspices pour Air France, avec des performances solides au premier trimestre, notamment sur les destinations actuellement en crise. La compagnie a révélé une forte performance pour cette période, principalement tirée par ses opérations en Afrique de l'Ouest et centrale. Mais avec les perturbations actuelles, il est probable que la compagnie voit ses résultats trimestriels gravement impactés.

Les concurrents également en difficulté

La situation n'est pas unique à Air France. De grands noms tels que Brussels Airlines, Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa ont également dû dérouter leurs vols. La suspension des vols et la fermeture de certains espaces aériens perturbent massivement le transport aérien sur le continent, et plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest. La pérennité des opérations d'Air France en Afrique reste en suspens. Malgré son historique solide et sa position dominante, la compagnie doit désormais naviguer dans des eaux troubles. L’Afrique, jadis une terre d'opportunité et de croissance pour la compagnie, pourrait devenir sa plus grande épreuve financière à court terme.