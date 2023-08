Il y a un an, la Saudi Super League était méconnue de la plupart des fans de football européens. L'Arabie Saoudite avait l'habitude de recruter des joueurs en fin de carrière ou proches de la retraite. Mais tout a changé lorsque Cristiano Ronaldo a fait le grand saut en janvier dernier. Sa signature a été un tournant décisif qui a attiré les projecteurs sur la ligue saoudienne. La machine n'a fait que s'accélérer avec l'arrivée de Neymar, qui est devenu le footballeur le mieux payé de l'histoire, avec un contrat mirobolant de plus de 250 millions d'euros par an avec Al-Hilal.

Il surpasse ainsi les stars telles que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. D'autres noms tels que Sadio Mané, Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Sergej Milinkovic-Savic ont rejoint le championnat saoudien, avec des salaires impressionnants.

Des équipes plus riches que les clubs européens

Ces énormes salaires font que l'équipe type des joueurs les mieux payés d'Arabie Saoudite vaut désormais plus que la masse salariale des plus grands clubs européens tels que le PSG, le Real Madrid ou Manchester City. À titre de comparaison, Neymar (Al-Hilal) touche 250 M€/an, Karim Benzema (Al-Ittihad) 200 M€/an, et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 100 M€/an. Ces montants sont net d'impôts, ce qui rend l'offre encore plus alléchante pour les joueurs.

Stratégie ou simple coup de pub?

L'Arabie Saoudite, riche en pétrodollars, semble utiliser le football comme moyen d'améliorer son image à l'international. Cette stratégie d'achats massifs de joueurs renommés vise-t-elle simplement à attirer l'attention sur la ligue nationale ou annonce-t-elle une véritable révolution dans le paysage footballistique mondial? Seule l'avenir nous le dira.

Même si l'argent joue un rôle prépondérant dans le football moderne, la réussite à long terme dépend également d'autres facteurs tels que la gestion des clubs, le développement des talents locaux et la création d'une culture footballistique durable. L'Arabie Saoudite sera-t-elle capable de relever ces défis? Pour l'heure, une chose est sûre : le marché des transferts européens ne sera plus jamais le même.

Liste des joueurs les mieux payés