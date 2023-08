Le monde des relations internationales continue d'évoluer avec des dynamiques complexes et des alliances changeantes. L'une des collaborations qui attire l'attention ces derniers mois est celle entre la Russie et la Chine. Ces deux pays ont progressivement renforcé leurs liens au fil des ans, affirmant qu'ils sont des partenaires stratégiques et des amis fidèles. Les signes de cette coopération sont visibles dans divers domaines, y compris la défense. Un rapprochement qui n'est pas vu d'un bon œil en Occident.

La Conférence de Moscou sur la sécurité internationale a récemment fourni une plate-forme pour discuter de cette collaboration croissante. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a souligné l'importance des relations russo-chinoises, mettant en avant les exercices militaires conjoints et les échanges de délégations de haut niveau. Lors de cette conférence, Choïgou a également salué les progrès réalisés par la Chine dans le domaine des armes, exposés à l'événement parallèle, l'exposition annuelle de la défense Army 2023.

« J'ai visité votre exposition hier. Il représente globalement le complexe militaro-industriel de la Chine. J'ai vu beaucoup de choses nouvelles et prometteuses. (...) Une étape importante et sérieuse a été franchie depuis la précédente exposition, où les produits de l'industrie chinoise étaient également largement présentés. », a déclaré le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. De son côté, le général Li Shangfu, représentant chinois, a exprimé l'engagement de la Chine envers une coopération militaire élargie.

Li a évoqué la volonté de la Chine d'organiser davantage d'exercices et d'entraînements avec d'autres nations, illustrant ainsi l'approche proactive de la Chine en matière de diplomatie militaire. La coopération de la Chine avec l'Iran et la Biélorussie au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) témoigne également de sa volonté de renforcer les liens au sein de la région eurasienne. Les discours prononcés lors de la conférence ont également mis en évidence la position de la Chine en faveur de la paix et du dialogue international.

Li Shangfu a insisté sur le rôle constructif de la Chine dans des questions telles que l'Afghanistan, la Syrie, la péninsule coréenne, l'Ukraine et la question nucléaire iranienne. Toutefois, il n'a pas manqué de critiquer certaines approches hégémoniques adoptées par d'autres acteurs internationaux, faisant référence aux sanctions imposées à la Chine. "La communauté internationale résiste et s'oppose fermement à l'approche hégémonique consistant à imposer sa volonté aux autres et à s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays", a-t-il déclaré avant de poursuivre "ces actions erronées privent d'autres pays de leur droit au développement et à l'autonomie, et sont la source du chaos et du désastre dans le monde". Des critiques voilées à l'endroit des USA.