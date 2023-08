Ce lundi soir à Budapest (Hongrie), Hugues Fabrice Zango, originaire du Burkina Faso, a remporté son premier titre mondial du triple saut. Grâce à son cinquième essai (17,64 m), le protégé de Teddy Tamgho a devancé les Cubains Lázaro Martinez (17,41 m) et Cristian Napoles (17,40 m).

Hugues Fabrice Zango possédait déjà du bronze et de l'argent, il n'avait plus besoin que de l'or mondial. En remportant le titre du triple saut aux Mondiaux de Budapest (Hongrie), le Burkinabé de 30 ans a complété sa collection avec la plus belle médaille possible. Avant cette finale, Hugues Fabrice Zango confiait "je suis dans la forme de ma vie".

Encadré par Teddy Tamgho, il permet au Burkina Faso de remporter son premier titre mondial en athlétisme. Lázaro Martínez, un Cubain qui a remporté le titre de champion du monde en salle en 2022, se classe deuxième en 17,41 m. Cristian Nápoles, son compatriote, a atteint la troisième place avec son quatrième saut en 17, 40 m, battant ainsi son propre record personnel.

Jaydon Hibbert, qui a été champion du monde junior et meilleur performeur mondial en 17,87 m, n'a pas réussi à impressionner le public à Budapest. Lors de son premier essai, il s'est blessé à la cuisse droite et n'a pas pu continuer le concours. Le Jamaïcain devra patienter jusqu'à 18 ans pour obtenir sa première médaille mondiale. Yasser Triki, un sportif algérien qui a atteint la finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, se classe cinquième en 17,01 mètres.

Né le 25 juin 1993 à Ouagadougou, Hugues Fabrice Zango est un athlète originaire du Burkina Faso qui excelle dans le triple saut. Le 16 janvier 2021, au Stadium Pellez d'Aubière (63), il a établi le record du monde de triple saut masculin en salle en faisant un saut de 18,07 m. Il devient ainsi le premier individu à franchir les 18 mètres en salle.