Contrairement aux idées reçues, l'or n'est pas le métal le plus cher au monde. D'autres métaux, moins connus mais extrêmement rares, dominent le marché des matières précieuses. En 2023, trois métaux se distinguent par leur coût exorbitant, leur rareté et leur utilisation dans divers domaines industriels. Voici un aperçu des métaux les plus coûteux au monde en cette année.

Rhodium : La Splendeur de la Rare Ternitée

Le rhodium, découvert en 1803 par le physicien et chimiste britannique William Hyde Wollaston, se hisse au sommet de cette liste. Ressemblant à l'argent par sa teinte, le rhodium se distingue par sa dureté et sa fragilité accrues. Faisant partie des métaux nobles, il revêt une importance capitale dans l'industrie automobile, où il est utilisé pour catalyser les réactions chimiques dans les pots d'échappement. Cependant, c'est sa rareté qui en fait un métal si précieux. Au 28 août 2023, le prix du rhodium atteignait un étonnant 123,47 euros par gramme, ce qui signifie qu'obtenir un kilogramme de ce métal rare nécessitait un investissement de 123 470 euros.

Iridium : L'Éclat Caché dans la Chimie

En deuxième position, nous retrouvons l'iridium. Également découvert en 1803, par le chimiste britannique Smithson Tennant, l'iridium est un autre membre éminent de la famille des métaux nobles. Son rôle dans l'industrie chimique est indiscutable, étant utilisé dans la fabrication d'électrodes et d'instruments de laboratoire. Sa rareté et ses propriétés le rendent irremplaçable dans de nombreux processus industriels. Avec un prix de 133,89 euros par gramme au 28 août 2023, se procurer un kilogramme d'iridium exigeait un investissement considérable de 133 890 euros.

Or : L'Éternelle Reine des Métaux Précieux

L'or, le métal précieux par excellence, occupe la troisième position de ce classement. Son histoire remonte à l'Antiquité, et il est depuis longtemps associé à la richesse, au luxe et à la beauté. Faisant partie des métaux nobles, l'or est prisé pour sa résistance à la corrosion et son éclat intemporel. Si son utilisation dans les bijoux est bien connue, l'or joue également un rôle crucial dans l'industrie électronique et médicale. Au 28 août dernier, son prix était de 57,15 euros par gramme, nécessitant ainsi un débours de 571,5 euros pour un kilogramme de ce métal précieux.