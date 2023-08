Depuis plusieurs années, les cyberattaques en provenance de la Chine suscitent de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Un rapport récemment publié par le Washington Post met en lumière une nouvelle escalade dans cette tendance. Le piratage majeur de l'armée japonaise en 2020, lié aux cyberespions de l'Armée populaire de libération de Chine, révèle une série de problèmes de sécurité d'une ampleur inédite. Les États-Unis, qui ont déjà été ciblés par des cyberattaques chinoises, ont cette fois-ci observé une intrusion surprenante dans les réseaux militaires japonais.

Les conséquences de cette incursion sont alarmantes : les cyberespions chinois ont pu accéder aux plans, aux capacités et aux vulnérabilités de l'armée japonaise. L'ampleur de cette attaque a été qualifiée de "mauvaise - terriblement mauvaise" par un ancien responsable militaire américain qui a été informé des détails. Le Japon, un allié stratégique majeur des États-Unis en Asie de l'Est, a subi des dommages considérables. La Chine, par le biais de l'Armée populaire de libération, a réussi à maintenir un accès profond et persistant aux réseaux japonais jusqu'au début de 2021. Cette situation a des implications majeures pour la sécurité régionale et mondiale.

Le piratage de 2020 s'inscrit dans un contexte plus large de cyberattaques chinoises croissantes. Des rapports antérieurs ont révélé que la Chine avait implanté des logiciels malveillants dans les systèmes militaires américains. Cette escalade dans les activités cybernétiques de l'Armée populaire de libération signale un changement important dans ses tactiques. Au lieu de se limiter à la surveillance, les attaques récentes semblent viser à perturber les opérations militaires et civiles des adversaires étrangers.

Les experts en sécurité et en renseignement soulignent que la Chine n'a pas seulement développé des capacités d'espionnage, mais elle a également renforcé ses compétences en matière de cyberattaque. Ces compétences pourraient être utilisées pour perturber les services essentiels aux États-Unis et à ses principaux alliés asiatiques. De plus, elles pourraient être mobilisées pour influencer la prise de décisions cruciales en période de crise ou de conflit. Face à cette menace grandissante, les responsables japonais et américains ont exprimé leur engagement à renforcer la sécurité numérique et à lutter contre les cyberattaques chinoises.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a souligné lors d'une conférence de presse en janvier que les deux pays sont confrontés à l'environnement de sécurité le plus complexe de l'histoire récente. Le piratage de l'armée japonaise en 2020, lié aux cyberespions de l'Armée populaire de libération de Chine, met en évidence une escalade inquiétante dans les cyberattaques chinoises. Les conséquences de ces attaques vont au-delà des systèmes militaires pour toucher la stabilité régionale et la sécurité mondiale. Il est impératif que la communauté internationale collabore pour faire face à cette menace persistante et en constante évolution.