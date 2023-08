Dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, plusieurs facteurs sont en jeu pour expliquer la manière dont la Russie maintient sa domination, malgré les efforts de contre-offensive de l'Ukraine, soutenue par des armes occidentales. L'utilisation par la Russie de tactiques sophistiquées et modernes a considérablement compliqué la situation sur les lignes de front. Selon les rapports et les experts, la Russie a déployé des mines multicouches, des drones adaptables et des systèmes de guerre électronique pour paralyser les forces ukrainiennes.

Ces tactiques offensives ont contribué à la consolidation des défenses russes, rendant difficile la progression de l'Ukraine. Parmi les obstacles majeurs rencontrés par les forces ukrainiennes figure le renforcement de la ligne de front sur une distance de 600 milles par la Russie. Les champs de mines, les tranchées et les redoutables "dents de dragon", des pyramides en béton conçues pour résister aux véhicules blindés, ont rendu la progression ukrainienne difficile. Les Russes ont posé des mines multicouches pour compliquer davantage la tâche des démineurs ukrainiens, qui ont dû opérer manuellement, avec de petites équipes de soldats avançant lentement et exposés à des risques importants.

Le retrait stratégique calculé de la ville de Kherson en novembre dernier s'est révélé tactiquement avantageux pour la Russie. En se retirant, les forces russes ont pu établir une ligne de front relativement stable, renforcée par des fortifications massives et des lignes défensives solides. Le fleuve Dnipro offre également une protection supplémentaire à l'ouest, accentuant l'avantage naturel d'une position défensive. Les tactiques défensives de la Russie ne se limitent pas à la fortification des lignes de front.

Ils ont su s'adapter aux stratégies de l'Ukraine et aux nouvelles armes à longue portée utilisées par leur adversaire. En réponse aux missiles guidés de Kiev et aux missiles Storm Shadow, les soldats russes ont déplacé leurs sites logistiques et leur quartier général hors de portée. De plus, d'importants systèmes de défense aérienne ont été mis en place à 10 kilomètres du front pour contrer les missiles et les drones ennemis. La guerre électronique joue également un rôle essentiel dans les succès russes.

En brouillant les signaux GPS et en perturbant les fréquences utilisées par les drones ukrainiens, la Russie a réussi à réduire considérablement l'efficacité des opérations ennemies. Cette campagne de brouillage a entraîné la perte d'environ 10 000 drones ukrainiens par mois. Les armes à guidage américain utilisées par l'Ukraine, comme les roquettes JDAM et HIMARS, ont également vu leur précision affectée par les tactiques de brouillage russes.