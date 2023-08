Les responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ont entrepris un vaste projet de collaboration avec la police républicaine. Ils viennent de nouer avec ladite police, un partenariat pour la confection d’environ 12 000 ensembles d'uniformes et une multitude d'accessoires « Made In Bénin ». Grâce à ce partenariat, le secteur textile de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé vient une nouvelle fois encore de révéler son énorme potentiel à travers la qualité des textiles que ce secteur produit.

Cette collaboration avec la police républicaine permet à la GDIZ d’ajouter sa touche particulière en intégrant les besoins spécifiques des officiers sur le terrain pour que chaque uniforme soit parfaitement adapté à son usage. Ces uniformes ‘’Made in Bénin’’ confectionnés par ledit secteur textile de la Zone industrielle de Glo-Djigbé représentent une véritable fierté nationale et un gage de célébrer d’une part « notre identité » et d’autre part de contribuer « à renforcer notre économie ».

Il faut rappeler que des pourparlers sont actuellement engagés entre la GDIZ avec divers autres pays en vue de créer des partenariats semblables. Signalons qu’en juillet dernier, la GDIZ a fait « une remarquable » entrée dans le rang des pays exportateurs de textiles en livrant 70.000 pièces de polos et collants ‘’ Made in Bénin’’ à la marque américaine, The Children Place (TCP). La livraison de ces 70.000 pièces de vêtements est la première d’une série qui fait entrer le Bénin désormais dans le cercle fermé des pays producteurs de dérivés de textiles.