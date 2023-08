L’ultimatum de sept jours qui expire ce dimanche 06 août 2023 à minuit et la menace d’intervention militaire brandie par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour déloger les putschistes nigériens continuent de susciter des réactions au sein de la population africaine et partout dans le monde ces derniers jours. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji et le chef de la diplomatie Olushegun Adjadi Bakari ont animé une conférence de presse conjointe pour s'exprimer sur ce sujet épineux.

Pour clarifier la position du gouvernement du Bénin, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, au cours de la conférence de presse qu’il a animé le vendredi 04 août 2023 conjointement avec Olushegun Adjadi Bakari, Ministre des Affaires Etrangères du Bénin, a déclaré qu’il veut que la presse aide « nos populations Africaines à comprendre que c'est quand même dangereux qu'au 21ème siècle, les africains soient les seuls sur la terre à penser que c'est telle ou telle puissance qui agirait pour les rendre heureux ou non ».

Le porte-parole du gouvernement a aussi laissé entendre que « les populations africaines doivent comprendre que si les autres sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont travaillé pour ». C'est pourquoi selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, le seul chemin pour nous les Africains, « c'est de faire les mêmes efforts pour y arriver et non de penser que notre bonheur dépend de tel ou tel pays ». « Ce n'est pas vrai du tout » a-t-il lâché.