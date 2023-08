Le 26 juillet 2023, les militaires ont pris le pouvoir au Niger en remettant en cause l’ordre constitutionnel. Ce nouveau coup d’Etat a été condamné par la Communauté internationale notamment la Cedeao, l’Uemoa et les Etats occidentaux. Reçu ce dimanche 20 août 2023 dans l’émission « De vous à Nous » de la radio Peace FM, le Professeur Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien ministre du Bénin a dénoncé le coup d’Etat perpétré au Niger par les militaires.

Selon lui, « les militaires ne sont pas formés pour diriger une République. Ils sont entraînés pour défendre et garantir l’intégrité du territoire. ». Il a laissé entendre que les gens ne viendront pas investir dans un pays lorsqu’il n’y a pas la paix et la stabilité. C’est pour cela qu’il est personnellement contre la violence, les coups d’Etat. Le coup d’Etat selon le Professeur Théodore Holo, « peut-être le fait des militaires, d’un pouvoir, d’une autorité constituée » et également « des autorités politiques ».

Par rapport au coup d’Etat qui a eu lieu au Niger, l’ancien ministre a déclaré qu’il est hors de question qu’on veuille recourir à la force pour régler un problème lié à une élection. Et qu’il ne connait pas les mobiles de ce coup d’Etat. « Je n’ai pas eu le sentiment qu’on ait assisté à une paralysie de l’Etat et lorsqu’il y a paralysie de l’Etat, généralement c’est la juridiction constitutionnelle qui est habileté à régler le problème » a-t-il souligné avant d’ajouter ceci : « aujourd’hui, les gens évoquent les conditions dans lesquelles le président Bazoum a été élu. Qu’il serait là comme un guignol manipulé par le président Mahamadou Issoufou. Je n’en sais rien. Mais, je ne souhaiterais pas que nos conflits soient réglés par la force ».

Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, le pouvoir appartient au peuple et « les militaires n’ont aucune légitimité pour se poser en arbitres ». Selon lui, «lorsqu’un militaire estime qu’il a des idées qui peuvent faire progresser son pays, il démissionne de l’armée, crée son propre parti politique ou il est candidat à une élection présidentielle».