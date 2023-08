La tendance à la dédollarisation, un phénomène qui gagne en importance sur la scène économique mondiale, a pris une nouvelle tournure cette semaine en Inde. Le pays, étant le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, a récemment marqué un tournant significatif dans sa politique d'achat de pétrole en abandonnant le dollar au profit de sa propre monnaie locale, les roupies. L'événement phare de cette décision est l'accord entre Indian Oil Corp, le principal raffineur de pétrole indien, et Abu Dhabi National Oil Company, un important vendeur de pétrole des Émirats arabes unis.

Contrairement à la traditionnelle utilisation du dollar américain pour régler de telles transactions internationales, Indian Oil Corp a choisi d'utiliser des roupies pour l'achat d'un million de barils de pétrole. Cette décision a été rendue publique par l'ambassade indienne aux Émirats arabes unis, et Reuters a rapporté cet événement marquant pour l'Inde et les marchés internationaux. Ce changement stratégique découle d'un contrat conclu entre l'Inde et les Émirats arabes unis, signé le mois précédent.

Ce contrat a ouvert la voie à l'utilisation des roupies au lieu des dollars dans les transactions commerciales entre les deux pays. L'objectif principal derrière cette décision est de réduire les coûts en éliminant les conversions de devises impliquées dans les transactions en dollars. Une autre innovation dans cet accord est la mise en place d'un mécanisme de paiement en temps réel pour faciliter les transactions transfrontalières. Cette initiative vise à simplifier et à accélérer les échanges commerciaux entre l'Inde et les Émirats arabes unis, favorisant ainsi la fluidité des relations économiques entre ces deux nations.

Il est important de noter que cet accord marque la toute première fois où l'Inde effectue un paiement en roupies pour l'achat de pétrole brut aux Émirats arabes unis. Ce n'est pas le seul exemple récent de la dédollarisation en Inde. Il y a peu, un acheteur indien a acquis 25 kg d'or auprès d'un exportateur émirati en utilisant également des roupies, illustrant ainsi la diversification des transactions internationales de l'Inde. Ces mouvements font partie d'une série de stratégies adoptées par de nombreux pays à travers le monde pour réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain.

Cette tendance a gagné en vigueur ces dernières années, notamment depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions financières à la Russie l'année précédente. Parmi les nations impliquées dans cette tendance, on retrouve la Chine, l'Inde, la France et Israël, entre autres. Les pays BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont exprimé leur volonté de se détacher du dollar américain. Leurs dirigeants ont souligné l'importance d'avoir leur propre monnaie non libellée en dollars, ce qui pourrait renforcer leur indépendance économique et financière sur la scène internationale.

La Chine, en particulier, cherche à promouvoir l'internationalisation du yuan pour le positionner en tant que concurrent sérieux du dollar américain. Dans cette optique, la Chine a conclu des accords monétaires avec des pays tels que le Brésil et l'Argentine, renforçant ainsi son influence économique et financière.