Les autorités nigériennes ont pris une décision ferme concernant l'utilisation non autorisée des terminaux du réseau satellitaire Starlink sur leur territoire. Selon un communiqué publié par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et rapporté par l'office national d'édition et de presse Le Sahel, cette pratique est désormais considérée comme illégale et sera passible de sanctions. Dans un avertissement clair aux fournisseurs d'accès à Internet nigériens, l'Autorité de régulation a demandé à ces prestataires de cesser immédiatement toute activité liée à Starlink, sauf autorisation préalable des autorités compétentes.

Cette mesure vise à faire respecter la législation en vigueur dans le pays, notamment l'article 57 de la loi 2018-45, qui prévoit des sanctions sévères en cas d'utilisation d'un réseau de communication sans licence. Selon cette loi, toute personne trouvée coupable d'une telle infraction pourrait être condamnée à une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an, ainsi qu'à une amende allant de 30 à 60 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 50 000 à 100 000 dollars américains.

De plus, quiconque serait impliqué dans la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit d'équipements terminaux non homologués pourrait se voir infliger une amende supplémentaire allant de 6 à 12 millions de francs CFA par équipement. Les autorités nigériennes sont fermement déterminées à faire respecter cette réglementation pour garantir une utilisation légale et responsable des réseaux de communication dans le pays. Cette décision a été prise dans le contexte de la destitution du président Mohamed Bazoum, annoncée par les militaires du Niger lors d'un discours télévisé national le 26 juillet dernier.

Depuis lors, le général Abdourahamane Tchiani, chef de la garde présidentielle et président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), a pris le contrôle du pays. Cette situation politique complexe et instable pourrait expliquer la fermeté des mesures prises par l'ARCEP en matière de régulation des communications électroniques et de la lutte contre l'utilisation illégale de Starlink. En tout cas, le Niger montre sa détermination à faire respecter les lois en matière de communication en sanctionnant toute utilisation illégale du réseau satellitaire Starlink.