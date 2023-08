Elon Musk, le magnat de l'industrie technologique et visionnaire derrière des entreprises comme Tesla et SpaceX, a récemment exprimé une réaction surprenante envers son sosie chinois, Yilong Ma. Une vidéo énigmatique publiée par ce dernier a suscité à nouveau l'intérêt de Musk pour son double asiatique, créant un buzz remarquable. Lundi dernier, Elon Musk a pris Twitter d'assaut avec une réponse énigmatique à une nouvelle vidéo publiée par Yilong Ma, son sosie chinois, sur la plateforme désormais renommée "X".

La vidéo en question présentait Ma torse nu, revêtu de gants de boxe rouges, s'adonnant à une simulation de combat. L'élément intriguant de la séquence était la présence d'une personne portant une boîte sur la tête, sur laquelle était imprimé le visage de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Cette séquence déconcertante a rapidement attiré l'attention des internautes, qui se sont empressés de spéculer sur le sens caché derrière cette mise en scène. La vidéo originale a été initialement mise en ligne sur TikTok par Yilong Ma le 31 juillet, marquant le début de ce nouveau chapitre intrigant dans le lien entre Musk et son double asiatique.

"X très cool très cool", a déclaré Yilong Ma dans la vidéo, après avoir lancé des coups de poing fictifs sur le faux Zuckerberg. Cette référence cryptique fait allusion à un événement largement attendu par les médias : un potentiel combat en cage entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Bien que cette idée semble relever davantage du domaine du fantasme que de la réalité, elle n'en a pas moins captivé l'attention des internautes. Le parcours d'Elon Musk est jalonné de moments surprenants et d'innovations audacieuses, et sa réaction face à cette nouvelle vidéo de Yilong Ma ne fait que renforcer sa réputation d'homme excentrique et imprévisible.

Depuis ses débuts avec PayPal jusqu'à son engagement dans des projets spatiaux révolutionnaires, Elon Musk a toujours été un personnage énigmatique qui continue de surprendre le monde. Alors que les spéculations sur le lien entre Musk et son sosie asiatique continuent de se répandre sur les réseaux sociaux, une chose reste certaine : Elon Musk sait comment attirer l'attention et entretenir le mystère qui l'entoure. La vidéo de Yilong Ma, avec son mélange inhabituel de boxe torse nu et de mise en scène étrange avec Mark Zuckerberg, ne fait que renforcer le statut de Musk en tant que personnage incontournable du paysage technologique et culturel contemporain. Reste à voir quelles autres surprises ces deux personnalités hors du commun nous réservent à l'avenir.