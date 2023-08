Depuis ses débuts, SpaceX a toujours été au centre de révolutions technologiques, repoussant sans cesse les limites de l'industrie spatiale. Qui aurait pu imaginer, lors du premier lancement de la Falcon 1 en 2008, que cette entreprise dirigée par Elon Musk deviendrait un chef de file incontesté dans le domaine spatial? Chaque étape, que ce soit le réatterrissage réussi de la Falcon 9 ou le lancement historique de la Falcon Heavy, a posé les jalons de ce qui était à venir.

Le week-end dernier, une autre page d'histoire a été écrite avec le lancement du 5000e satellite de la constellation Starlink. Il est presque difficile de croire qu'en 2019, avant la domination de SpaceX, il n'y avait que 2 300 satellites en orbite autour de la Terre. Maintenant, sous l'égide de Musk, ce nombre a plus que doublé en quelques années seulement.

Ces avancées ne sont cependant pas sans critiques. L'encombrement de l'espace, une préoccupation majeure des experts, est devenu un sujet brûlant à mesure que le nombre de satellites augmente. Les inquiétudes concernant les collisions et les interférences avec les observations astronomiques ont été largement relayées. Pourtant, Musk reste confiant, arguant que "l'espace est extrêmement vaste et les satellites sont minuscules".

Avec un objectif de 12 000 satellites pour Starlink et une demande pour 30 000 unités supplémentaires pour sa deuxième génération, SpaceX ne montre aucun signe de ralentissement. En observant cette trajectoire ascendante, on ne peut s'empêcher de se demander: quelles autres prouesses l'avenir réserve-t-il pour Musk et SpaceX? Une chose est sûre, avec chaque lancement, SpaceX redéfinit ce que signifie être un pionnier dans l'ère spatiale moderne.