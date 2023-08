L'équilibre des forces dans le domaine du gaz naturel en Europe est en pleine mutation. Une dynamique renforcée par les tensions géopolitiques qui ont suivi l'offensive russe en Ukraine. Celles-ci ont entraîné une baisse significative des livraisons de gaz russes à l'Europe, offrant un boulevard à d'autres pays producteurs pour renforcer leur position sur le marché européen. Parmi eux, un pays du Maghreb se démarque nettement. Selon les données récentes publiées par Wael Hamid Abdel-Moati, expert des industries gazières à l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), l'Algérie a doublé ses exportations de gaz vers l'Europe via des gazoducs, se plaçant juste derrière la Norvège.

La particularité de ces données est qu’elles ne prennent en compte que le gaz véhiculé par des pipelines, domaine excluant donc les expéditions de gaz naturel liquéfié. Les chiffres sont assez éloquents. La Norvège conserve sa première place avec 252,9 millions de mètres cubes par jour. L'Algérie, avec un débit de 92 millions de mètres cubes par jour, surclasse désormais la Russie, qui n'en fournit que 82 millions. Cette ascension fulgurante place l'Algérie au rang de deuxième plus grand fournisseur de gaz à l'Europe.

Ce bouleversement dans la hiérarchie des exportateurs de gaz vers l'Europe ne s'arrête pas à l'Algérie. L'Azerbaïdjan, malgré une production de 21 millions de mètres cubes par jour, voit son débit rester en deçà de ses niveaux habituels. Et en fin de liste, la Libye, avec une capacité de 5,3 millions de mètres cubes par jour, clôt ce classement du top 5.

Cette redistribution des cartes dans le secteur gazier européen est non seulement le reflet des tensions géopolitiques actuelles, mais aussi une preuve de la capacité des pays producteurs à saisir les opportunités et à s'adapter à un marché en constante évolution. Il sera intéressant d'observer si l'Algérie saura consolider sa nouvelle position. Quant à la Russie, elle tente depuis le début des tensions avec les occidentaux de diversifier ses clients en se tournant vers l'Inde et la Chine.