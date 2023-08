Les jeunes exigent des compétences et un apprentissage leur garantissant un emploi futur, en réponse à un monde fragile caractérisé par un coût élevé de la vie, des perturbations dues à des pandémies, une crise climatique et des conflits croissants. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2023, la plus grande enquête au monde sur les jeunes révèle que 40 % des plus de 700 000 personnes interrogées considèrent l'éducation, les compétences et l'emploi comme des moyens d'assurer leur sécurité future.

Le projet recueille les voix de plus d'un million de jeunes et alimente un "programme d'action mondial pour les adolescents", qui sera lancé lors d'un forum mondial des adolescents en octobre 2023. Les résultats provisoires de "Ce que veulent les jeunes", un projet d'enquête massive entrepris par PMNCH ont été présentés ce 10 août par le biais d'un tableau de bord public, lancé à la veille de la Journée internationale de la jeunesse 2023, le 12 août.

Placée sous la tutelle de l'Organisation mondiale de la santé, PMNCH est la plus grande alliance mondiale pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. L'enquête demande aux jeunes âgés de 10 à 24 ans d'exprimer, avec leurs propres mots, ce qu'ils souhaitent le plus pour leur propre bien-être, donnant ainsi la parole à beaucoup de ceux qui n'ont tout simplement jamais été interrogés, y compris dans les contextes fragiles et à faibles ressources. Lire la suite du communiqué ci-dessous.