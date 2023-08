Les Etats-Unis ont émis une ferme condamnation après un incident survenu en mer de Chine méridionale, où des garde-côtes chinois sont accusés d'avoir tiré au canon à eau sur des navires philippins. Le Département d'État américain a dénoncé les agissements de la Chine comme "dangereux", soulignant leur impact potentiellement déstabilisateur pour la région. Cette réponse américaine intervient dans un contexte de revendications territoriales conflictuelles en mer de Chine méridionale, qui voit s'affronter la Chine, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie.

Selon les forces armées philippines, leurs navires étaient en mission de ravitaillement pour le personnel militaire stationné sur l'atoll Second Thomas dans les îles Spratleys lorsqu'ils ont été "bloqués et bombardés d'eau" par les garde-côtes chinois. Un deuxième navire qui devait assurer une opération de routine de rotation et de réapprovisionnement des troupes a également été empêché d'effectuer sa mission. Le Colonel Medel Aguilar, porte-parole militaire philippin, a appelé à la prudence et à la responsabilité pour éviter tout incident tragique qui pourrait mettre en danger la vie humaine.

Les autorités de Manille ont réagi à cet incident en qualifiant les actions des garde-côtes chinois d'"illégales" et de "dangereuses". Les autorités philippines ont souligné que cet acte d'agression est survenu alors que leurs navires patrouillaient dans des eaux contestées, régulièrement surveillées ou bloquées par des forces chinoises. Manille a exprimé son indignation face à ces agissements, rappelant la nécessité de respecter les droits de navigation internationaux.

La Chine, pour sa part, a défendu ses actions en affirmant qu'elle a pris des "mesures nécessaires" contre des navires philippins qu'elle accuse d'avoir pénétré "illégalement" dans ses eaux. Ces tensions mettent en lumière l'importance des revendications territoriales en mer de Chine méridionale et le besoin urgent de trouver une solution pacifique et respectueuse du droit international à ce différend maritime long de plusieurs décennies.