L'Arabie saoudite et la Chine ont une fois de plus démontré leur engagement à renforcer leurs liens économiques en signant des accords immobiliers d'une valeur totale dépassant les 1,33 milliard de dollars lors du récent Forum des affaires saoudo-chinois à Pékin. Cet événement marque une nouvelle étape dans l'intérêt croissant de la Chine pour les opportunités d'investissement en Arabie saoudite. Sous l'égide du ministre saoudien des Affaires municipales, rurales et du Logement, Majid bin Abdullah Al-Hogail, le Forum a servi de plateforme pour discuter des possibilités d'investissement dans les infrastructures urbaines, le logement, le développement immobilier et le financement.

Hogail a adressé une invitation chaleureuse aux entreprises chinoises, les encourageant à explorer les possibilités d'investir dans le secteur immobilier florissant du royaume. La signature de 12 accords entre des entités saoudiennes et chinoises témoigne de l'engagement mutuel à collaborer dans le développement et le financement des infrastructures. Cette étape a été marquée par des discussions fructueuses entre Hogail et des représentants de CITIC, un important conglomérat d'investissement public chinois, qui ont abordé des sujets allant de la construction en Arabie saoudite à la mise en œuvre de technologies de logement vertes.

Ces accords s'inscrivent dans un contexte de rapprochement continu entre l'Arabie saoudite et la Chine. Les deux nations ont récemment négocié un accord diplomatique crucial entre le royaume et l'Iran, témoignant de leurs efforts concertés pour consolider les relations régionales. Sur le plan économique, la Conférence commerciale arabo-chinoise qui s'est tenue en juin en Arabie saoudite a généré des transactions d'une valeur impressionnante de plus de 10 milliards de dollars, soulignant le potentiel économique de cette coopération.

La coopération sino-saoudienne s'est également étendue au secteur énergétique, avec Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale saoudienne, acquérant une participation significative de 3,4 milliards de dollars dans la société chinoise Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Cette collaboration énergétique stratégique renforce encore les liens économiques entre les deux pays.

En outre, il convient de noter que l'Arabie saoudite a joué un rôle crucial en tant que principal fournisseur de pétrole de la Chine en 2022. Cette relation en matière d'énergie contribue à soutenir les économies des deux nations et à renforcer leur partenariat global.