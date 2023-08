Le monde est un trésor de beautés naturelles et architecturales. Parmi les 30 lieux les plus époustouflants, Time Out en a sélectionné quatre situés en Afrique. Dans cette liste élaborée par des voyageurs interrogés par le magazine figure, la dépression de Danakil en Éthiopie, un paysage surréaliste de lacs de soufre et de formations géologiques, semble sortir tout droit d'une autre planète. Les chutes Victoria, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, ne cessent d'émerveiller par leur puissance et leur majesté. L'Erg Chebbi au Maroc offre une expérience unique avec ses dunes dorées qui s'élèvent majestueusement. Enfin, la Garden Route conduit à Storms River en Afrique du Sud, où les vues spectaculaires d'une rivière se jetant dans l'océan émerveillent tous ceux qui la visitent.

Mais l'Europe n'est pas en reste. Que dire de la mystique baie de Kotor au Monténégro, où les montagnes rencontrent la mer dans une danse envoûtante? Ou le Mont-Saint-Michel en France, une abbaye médiévale perchée sur un îlot rocheux, défiant le temps et les marées? L'Islande, avec ses paysages de volcans, glaciers et geysers, fascine tout autant que les Highlands en Écosse, où montagnes et lochs se côtoient dans un tableau d'une rare beauté.

L'Asie, avec ses richesses architecturales et ses paysages naturels, se taille également une belle part du classement. La mosquée du Cheikh Zayed à Abu Dhabi est une merveille d'architecture, tandis que les montagnes arc-en-ciel du parc géologique national de Zhangye en Chine offrent un spectacle coloré sans pareil. Au Japon, le temple bouddhiste Kinkaku-ji, revêtu de feuilles d'or, brille de mille feux.

Les beautés du monde sont innombrables. De la splendeur de Jaipur en Inde à la côte sauvage de Big Sur aux États-Unis, en passant par les splendeurs de Puglia en Italie, chaque lieu a une histoire à raconter, un souvenir à offrir. Ces destinations, choisies par Time Out, rappellent la diversité et la beauté de notre planète, et invitent à la découverte et à l'émerveillement. Pour rappel, "Time Out" est considéré comme une référence en matière de culture, de divertissement et d'événementiel urbain. Fondé à Londres en 1968 par Tony Elliott, il s'est rapidement imposé comme le guide par excellence pour dénicher les meilleures activités à faire dans une ville. Des critiques de films aux recommandations de restaurants, en passant par les événements artistiques et musicaux, "Time Out" offre à ses lecteurs un aperçu complet de la vie urbaine contemporaine. Au fil des années, sa présence s'est étendue à de nombreuses métropoles du monde entier, sous forme de publications imprimées et numériques, confirmant sa position de leader en matière de tendances et de découvertes urbaines.

Les 30 plus belles places du monde