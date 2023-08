La détérioration des relations entre la Russie et l'Europe, exacerbée par la crise ukrainienne, a entraîné une chute spectaculaire du nombre de touristes russes se rendant en Europe. Face aux sanctions imposées par l'Europe et à la détérioration des relations, la Russie cherche activement de nouvelles destinations pour ses citoyens. L’Afrique, avec sa beauté naturelle époustouflante et sa riche diversité culturelle, émerge rapidement comme une alternative attrayante. C'est dans ce contexte que l'Afrique émerge comme une alternative attrayante pour les dirigeants russes. C'est du moins ce que croit savoir le magazine russe Profil cité par Courrier international.

Selon l'Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR), il y a eu une chute de 84% des visiteurs russes en 2022 sur le continent européen. Où envoyer donc ses nombreux touristes en quête de vacances? Dans les émirats et pourquoi pas en Afrique. Avec sa beauté naturelle, ses paysages diversifiés et sa richesse culturelle, le continent africain présente un fort potentiel touristique. Reconnaissant ces atouts, le gouvernement russe collabore avec plusieurs pays africains pour faciliter les voyages pour ses ressortissants. Ces collaborations se manifestent par des accords de suppression de visas et des partenariats touristiques. L’Égypte, le Maroc, la Tanzanie et le Kenya figurent parmi les destinations privilégiées de cette nouvelle tendance.

Quelques problèmes à résoudre avant...

Cependant, cette redirection du tourisme russe vers l'Afrique n'est pas qu'une simple question de remplacement d'une destination par une autre. Elle a des implications profondes sur le plan diplomatique et économique. En encourageant ses citoyens à visiter l'Afrique, la Russie peut non seulement diversifier ses liens économiques mais également renforcer ses alliances diplomatiques avec plusieurs nations du continent.

Mais cette nouvelle vague de touristes pose également des défis aux pays hôtes. Ces nations doivent s'adapter rapidement pour répondre aux besoins et attentes de ces nouveaux visiteurs. Cela pourrait impliquer la formation des guides touristiques, l'incorporation de la langue russe dans les services et l'amélioration des infrastructures existantes. En somme, le choix de la Russie d'orienter ses touristes vers l'Afrique reflète une stratégie multidimensionnelle qui dépasse le simple cadre du tourisme. Pour les pays africains, c'est une opportunité à saisir pour renforcer leurs économies tout en jouant un rôle actif dans les nouvelles dynamiques géopolitiques mondiales.

Des difficultés en Europe

Selon Euronews qui se base sur l'Association des tour-opérateurs de Russie, l'Europe connaît une diminution significative des touristes russes. Cette situation est principalement due à l'offensive russe en Ukraine, qui a provoqué des tensions et des sanctions infligées par l'Europe à la Russie. Plusieurs pays européens qui étaient des destinations prisées par les Russes, comme la Lettonie et la Finlande, ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. En Lettonie, par exemple, l'industrie touristique se diversifie vers de nouveaux marchés, tandis qu'en Finlande, l'accent est mis sur le tourisme intérieur et l'attraction d'autres nationalités. D'autres pays, comme l'Espagne et la République tchèque, ressentent également l'absence des Russes, qui étaient des consommateurs notables dans certaines régions.