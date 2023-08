L'Ukraine se trouve au cœur d'une complexité grandissante dans ses relations avec ses partenaires internationaux. Alors que le conflit avec la Russie s'éternise, des tensions surgissent, notamment avec ses principaux bienfaiteurs tels que les États-Unis. Si le soutien de Washington et de Londres s'est manifesté par des milliards de dollars en assistance sécuritaire, des frictions se font sentir dans les coulisses, en particulier en ce qui concerne les besoins continus de l'Ukraine et les considérations militaires et politiques de ses alliés. C'est en tout cas ce que pense la chaîne américaine CNBC.

Selon la chaîne américaine, l'un des points d'achoppement récents concerne la stratégie militaire de l'Ukraine et ses demandes vis-à-vis de l'OTAN. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, aurait suscité l'agacement de certains alliés en critiquant l'absence de calendrier concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN lors d'un sommet à Vilnius. Ces commentaires ont été mal reçus, en particulier à Washington, où des responsables ont envisagé de réduire le soutien proposé à l'Ukraine lors de ce sommet. Une source a confié à CNBC que les États-Unis étaient particulièrement exaspérés par certains épisodes de la guerre où l'Ukraine semblait ignorer leurs conseils.

Cependant, au-delà des tensions, l'OTAN est restée solidaire de l'Ukraine, concentrant son attention sur l'objectif plus vaste de contrecarrer les ambitions russes dans la région. Les attentes doivent être gérées des deux côtés pour éviter des frustrations inutiles. Sur le plan militaire, la stratégie de l'Ukraine a parfois déconcerté ses alliés.

La décision de Kiev de poursuivre le combat pour Bakhmout, malgré les recommandations américaines, en est un exemple flagrant. Pour certains, Bakhmout symbolise la résistance ukrainienne, mais la poursuite du combat a eu des conséquences en termes de pertes humaines et matérielles.