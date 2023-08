Alors que des organisations de défense des droits de l'homme du monde entier condamnent la loi anti-LGBTQ adoptée en mai dernier en Ouganda, la Banque mondiale est passée à l'action. Elle a décidé de suspendre le financement de nouveaux projets pour le pays, citant une contradiction flagrante entre la loi ougandaise et les valeurs fondamentales de l'institution. La loi impose la peine de mort pour ce qui est décrit comme "l'homosexualité aggravée" et 20 ans de prison pour "la promotion de l'homosexualité".

La Banque mondiale a exprimé clairement sa position, indiquant que l'inclusion et la non-discrimination sont au cœur de ses initiatives mondiales. "Les tentatives de certains acteurs internationaux pour nous contraindre à renoncer à nos convictions, en utilisant l'argent, sont non seulement regrettables mais aussi dénuées de tout respect pour nos traditions et notre souveraineté" a déclaré le président ougandais dans un communiqué.

Pour lui, cette suspension est une tentative des institutions étrangères de dicter la politique interne de l'Ouganda en utilisant l'argent comme levier. "Il est malheureux que la Banque mondiale et d'autres acteurs tentent de nous pousser à abandonner notre foi, notre culture et notre souveraineté", a-t-il déclaré. En clair, le pays ne reviendra pas en arrière.

Des alternatives pour tenir...

Museveni a également mis en avant les alternatives économiques dont dispose l'Ouganda. Il a signalé que le pays pourrait rechercher d'autres sources de financement si nécessaire. En outre, avec le démarrage prévu de la production pétrolière en 2025, l'Ouganda s'attend à une augmentation substantielle de ses revenus. Néanmoins, les implications financières immédiates de la décision de la Banque mondiale sont tangibles. Henry Musasizi, ministre adjoint des Finances, a évoqué une révision du budget pour l'année fiscale 2023-2024, tenant compte de l'impact de la suspension des prêts.