Les États-Unis ont récemment dévoilé un projet audacieux qui pourrait redéfinir l'avenir de l'exploration spatiale. L'annonce de la collaboration entre la NASA et le Département de la Défense sur le développement d'un moteur de fusée à propulsion nucléaire vise à placer les États-Unis à l'avant-garde de la course à la colonisation de Mars, mettant la pression sur d'autres puissances spatiales telles que la Chine. Les acteurs clés de ce projet comprennent Lockheed Martin et BWX Technologies. Sous la direction de la NASA et du Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ces entreprises travailleront à assembler le véhicule réacteur nucléaire thermique expérimental (X-NTRV) et son moteur, qui seront lancés en "mode froid" pour des raisons de sécurité selon Ars Technica.

Avec une valeur contractuelle de 499 millions de dollars, c'est un investissement massif dans l'avenir de la propulsion spatiale. Ce n'est pas la première fois que la propulsion nucléaire est envisagée pour les voyages spatiaux. Cependant, jusqu'à présent, la complexité et les défis réglementaires associés au lancement sécurisé d'un réacteur nucléaire dans l'espace ont laissé cette technologie largement inexplorée. Avec le programme Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), la NASA et le DARPA cherchent à surmonter ces obstacles et à démontrer le potentiel révolutionnaire de la propulsion nucléaire.

L'impact de cette technologie sur l'exploration spatiale pourrait être immense. Un voyage vers Mars nécessiterait actuellement une quantité énorme de carburant et prendrait au moins six mois avec la propulsion chimique traditionnelle. La propulsion nucléaire pourrait potentiellement surmonter ces obstacles, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l'exploration spatiale. De plus, elle donnerait aux États-Unis un avantage significatif dans la course à Mars, défiant la Chine et d'autres nations à suivre le rythme.

La Chine dans le rétroviseur

Pendant ce temps, la Chine a également fait des avancées significatives dans l'exploration de Mars, marquant sa présence dans la course spatiale. En 2020, elle a lancé avec succès sa mission Tianwen-1 vers Mars, qui comprenait un orbiteur, un atterrisseur et un rover. En mai 2021, le rover Zhurong s'est posé avec succès sur la surface martienne, faisant de la Chine la deuxième nation après les États-Unis à déployer et à faire fonctionner un rover sur Mars.

Ces succès témoignent de l'engagement de la Chine en matière d'exploration spatiale et de sa volonté de rivaliser avec les États-Unis pour la suprématie spatiale. La Chine a déjà annoncé ses plans pour de futures missions martiennes, y compris la récolte d'échantillons, l'exploration de la faisabilité de la construction d'une base robotique à long terme, et éventuellement des missions habitées. Ces développements sont susceptibles de stimuler la compétition et d'accélérer le rythme de l'exploration de Mars.