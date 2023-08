Le Général Addourahmane Tchiani et ses hommes ont déposé le 26 juillet 2023 le président démocratiquement élu du Niger Mohamed Bazoum. Suite à ce coup d’Etat, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé une série de sanctions contre les nouveaux hommes forts de Niamey notamment l’ultimatum qui leur a été donné de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions avant le dimanche 06 août 2023 à minuit et la menace d’une intervention militaire de la CEDEAO en cas du non-respect de cet ultimatum.

A quelques heures de la fin dudit ultimatum, les putschistes nigériens ont fermé leurs espaces aérien et terrestre. Pour donner toujours place aux négociations et au dialogue, une mission conjointe de la CEDEAO, de l’Union africaine (UA) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU) devrait se rendre ce mardi 08 août 2023 au Niger. Mais le ministère des Affaires étrangères du Niger, dans une note qu’il a adressée à la représentante résidente de la CEDEAO, a fait savoir que « le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions de la Cédéao ne permet pas d’accueillir ladite délégation dans la sérénité et la sécurité requise ». Rappelle-t-il dans cette note que suite aux « sanctions de la Cédéao, les frontières terrestres et aériennes du Niger sont fermées ».

C’est pourquoi selon ladite note, l’organisation d’une mission par vol spécial affrété par l’ONU «requiert un examen particulier des autorités nigériennes incluant une exemption spéciale qui n’est invoquée dans cette note de la représentante résidente de la Cédéao ». Le signataire de la note suggère donc le « report » de cette mission conjointe de la CEDEAO, de l’UA et de l’ONU et prie également de surseoir à « certains aspects du programme » de ladite mission, « dont les rencontres avec certaines personnalités qui ne peuvent avoir lieu pour des raisons évidentes de sécurité ».

Il faut signaler que la sous-secrétaire d’Etat américain pour les Affaires africaines, Victoria Nuland, était à Niamey ce lundi 07 août 2023 pour rencontrer les militaires qui ont renversé le président Bazoum afin de trouver une porte de sortie de crise mais elle n'a pu avoir gain de cause. Notons que le président de la République Fédérale du Nigéria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu a convoqué ses pairs pour un nouveau sommet prévu pour le jeudi 10 août 2023 à Abuja afin d’évaluer certainement la situation politique qui prévaut actuellement au Niger.