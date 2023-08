Suite au coup d'État militaire survenu au Niger le 26 juillet 2023, les réactions internationales n'ont pas tardé. Des organisations majeures comme la CEDEAO, l’UA et des pays comme les USA, la France et la Russie ont rapidement pris position. Au Bénin, l'intervention du président béninois Patrice Talon et les annonces d'une possible intervention armée ne sont pas du goût de tout le monde. Selon la presse occidentale, le Bénin pourrait décider d'engager des troupes aux côtés de la CEDEAO pour combattre les militaires. Beaucoup d'acteurs notamment l'Église catholique et des hommes politiques ont affirmé ouvertement que l'option militaire n'était pas la bonne solution tout en optant pour la diplomatie pour résoudre la crise.

Les élus du parti d'opposition "Les Démocrates" n'ont pas hésité à interpeller le gouvernement sur la situation, présentant un ensemble de 19 questions pressantes. Le cœur de leur interrogation concerne la justification de l'engagement militaire du Bénin, notamment en considérant la relation fraternelle entre le Bénin et le Niger. Ils s'inquiètent du respect de la constitution béninoise, de la sécurité des troupes envoyées, mais aussi de la potentielle escalade du conflit et de ses conséquences pour la population civile et pour le Bénin lui-même.

Outre la question militaire, les préoccupations économiques et diplomatiques ont également été soulevées. La décision de fermer les frontières avec le Niger pourrait avoir des conséquences significatives pour le Port Autonome de Cotonou et l'économie béninoise en général, déjà impactée par les sanctions de la CEDEAO. Face à la hausse des prix des denrées de première nécessité et les répercussions sur les acteurs économiques, l'opposition exige des réponses concrètes du gouvernement.

Le dialogue apparait comme une solution privilégiée pour plusieurs acteurs régionaux et même internationaux. Les élus d'opposition rappellent à Patrice Talon sa propre énonciation du dialogue comme alternative aux coups d’État et l'incitent à mettre en œuvre un tel dialogue inclusif au Bénin. L'heure est à la réflexion, à l'interrogation, mais surtout à la recherche de solutions pacifiques et consensuelles pour l'avenir de la région.

Question orale avec débat au gouvernement

Le 26 juillet 2023, un coup d’Etat militaire est intervenu au Niger pour interrompre le mandat constitutionnel du Président de la République, Monsieur Mohamed BAZOUM. Cet événement a suscité la réaction de plusieurs Etats à travers le monde et organisations sous-régionales et régionales dont notamment la CEDEAO, l’UA et l’ONU. Le jeudi 10 août 2023, les chefs d’Etats et de gouvernements des pays de la CEDEAO, ont tenu un sommet extraordinaire au terme duquel des décisions ont été prises dont celle d’ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel en République du Niger.

À cet effet, le gouvernement du Bénin à travers ses différentes déclarations a décidé d’engager des troupes béninoises dans le contingent de la CEDEAO devant combattre la junte militaire au pouvoir. Au regard de cette option prise par le gouvernement d’engager l’Etat béninois dans la guerre contre le peuple frère et souverain du Niger en violation de l’article 101 de notre constitution et étant entendu que les sanctions prises par la conférence des chefs d’Etats de la CEDEAO en sa session du 30 juillet 2023 à Abuja, ont déjà des répercussions graves sur la situation économique, sociale et sécuritaire de notre pays, la représentation nationale en vertu des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 108 et ses différents alinéas, invite le gouvernement à bien vouloir répondre aux préoccupations suivantes :