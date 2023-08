L'ombre de la guerre en Ukraine plane sur les dynamiques géopolitiques contemporaines. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et la guerre continue dans l'est de l'Ukraine, la méfiance à l'égard des intentions de Moscou est à son comble. Parallèlement, la Corée du Nord, sous la direction de Kim Jong-un, a été au centre d'une escalade des tensions avec l'Occident en raison de ses ambitions nucléaires et de ses essais de missiles balistiques. Dans ce contexte tendu, la possibilité de liens militaires renforcés entre la Russie et la Corée du Nord éveille de graves préoccupations.

La Corée du Nord, malgré les sanctions économiques du Conseil de sécurité des Nations Unies, a fait des avancées majeures dans le développement de ses missiles, notamment les Hwasong-17 et Hwasong-18. Plus préoccupant encore, ce dernier missile utilise une technologie à combustion solide, un domaine dans lequel Pyongyang n'était pas auparavant considéré comme expert. Cette avancée rapide dans la technologie des missiles pose une question essentielle: d'où vient cette expertise soudaine?

Theodore Postol, du MIT, a posé une théorie inquiétante. Selon lui, la mise au point du missile Hwasong-18 pourrait avoir bénéficié d'une "coopération technique avec la Russie". Son argument se base sur la ressemblance entre le Hwasong-18 et le missile russe Topol-M. Un tel transfert de technologie, s'il est avéré, mettrait en lumière un rapprochement préoccupant entre Moscou et Pyongyang, à un moment où les tensions sont déjà élevées à l'international.

Les dynamiques de la guerre en Ukraine ont démontré la volonté de la Russie de défier l'ordre international établi. La possible collaboration avec la Corée du Nord, un autre État non aligné, renforcerait cette tendance et indiquerait un alignement potentiel contre les intérêts occidentaux.

Alors que l'Occident se trouve déjà en conflit ouvert avec la Russie à propos de l'Ukraine et en négociations tendues avec la Corée du Nord à propos de ses ambitions nucléaires, ces révélations sur une collaboration militaire potentielle entre ces deux pays pourraient avoir des implications déstabilisatrices majeures. Dans ce jeu complexe d'échecs géopolitique, il est crucial pour la sécurité internationale de surveiller attentivement ces développements et d'y répondre avec prudence et détermination.