Voilà plusieurs années maintenant que la zone de l’Afrique de l’Ouest est en proie au terrorisme. Les pays les plus impactés par le terrorisme dans cette région sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. AQMI, les "filiales" de l’État Islamique, Boko Haram et d’autres entités djihadistes sèment la terreur et la désolation en Afrique de l’Ouest. Dans la zone sahélo-saharienne, les populations subissent de plein fouet les exactions des groupes terroristes.

Les armées locales font de leur mieux pour contenir le mal en se battant héroïquement sur plusieurs fronts, mais la tâche est titanesque si l’on prend en compte l’aspect asymétrique du problème. Pour aider les nations ouest-africaines à faire face aux incursions terroristes, l’Union européenne a décidé de s’engager. Selon les informations du journal allemand Welt am Sonntag, l’UE entend déployer dès octobre 2023, une force militaire en Afrique de l’Ouest pour combattre le terrorisme. Quatre pays furent ciblés pour bénéficier de cet appui européen. Il s’agit du Ghana, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

Ce soutien va s’articuler autour de la préparation d’opérations antiterroristes et du renforcement des capacités des forces de défense locales dans plusieurs domaines. L’objectif est aussi de permettre aux armées des pays cibles de capitaliser sur leurs acquis et d’améliorer les insuffisances afin de venir à bout du terrorisme. Le nombre exact de militaires européens qui sera envoyé sur le terrain n’a pas encore été divulgué. Le Bénin et le Ghana ont déjà lancé des initiatives pour favoriser l’implantation de cette force de l’UE sur leur territoire.