Entre la Corée du Nord et les États-Unis, le ton ne cesse de monter dans ce contexte de tension. Selon une annonce qui a été faite par l’armée nord-coréenne ce vendredi 18 août, des avions de chasses ont décollé après « l'intrusion» la veille d'un avion espion américain dans son espace aérien. On retient en effet des informations rapportées par un communiqué publié par l'agence nord-coréenne KCNA que l’avion américain est passé au large d'une zone économique nord-coréenne.

Toujours selon le communiqué, l’armée « a rapidement donné l'ordre » à ses avions de chasse de « faire une sortie d'urgence en direction de l'espace aérien objet de l'intrusion par l'avion américain de reconnaissance stratégique et de rester en état d'alerte ». Les autorités nord-coréennes ne sont pas allées par quatre chemins pour qualifier cette action comme étant une « dangereuse provocation militaire » américaine. Pyongyang indique pour sa part que l’armée nord-coréenne « n’hésiterait pas à prendre toutes les contre-mesures pour défendre la souveraineté ».

Tout ceci intervient dans un contexte où, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont décidé de renforcer leur coopération. Cette annonce a été faite à l’issue d’un sommet qui a eu lieu à Camp David, aux Etats-Unis. L’objectif en effet est d’harmoniser les points de vue de ces trois pays autour des projets d’exercice militaire qui auront sur plusieurs années. Notons que, la Corée du Nord a toujours eu des relations conflictuelles avec ces différents pays.

La Corée du Sud ainsi que ses alliés américains ont toujours défié la Corée du Sud par les exercices militaires pourtant interdits par Pyongyang à sa porte. Il y a quelques mois, Séoul et Washington ont organisé des exercices militaires appelés « exercices de puissance de feu d'annihilation combinée ».

Selon les précisions apportées par la Corée du Sud, les exercices ont impliqué 2 500 soldats et 610 systèmes d'armes, tels que des avions de combat, des hélicoptères d'attaque, des drones, des chars et de l'artillerie de Corée du Sud et des États-Unis. Comparativement, les exercices les plus récents en 2017 avaient rassemblé environ 2 000 soldats et 250 armes des deux pays. En guise de réponse à ces exercices, la Corée du Nord a procédé à plusieurs tests de missiles.