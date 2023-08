Dans une annonce qui fera date dans l'histoire de l'aviation et des contrats militaires, la U.S. Navy a octroyé à Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin (NYSE: LMT), un contrat de 2,7 milliards de dollars pour la construction et la livraison de 35 hélicoptères CH-53K® supplémentaires. Ce contrat monumental, le plus important à ce jour pour cet hélicoptère polyvalent, marque un tournant majeur pour l'industrie de la défense et de l'aérospatiale. "Ce contrat pour 35 hélicoptères CH-53K stabilise la base d'approvisionnement nationale de Sikorsky, crée des efficacités de production supplémentaires et offre au U.S. Marine Corps des technologies transformatrices du 21e siècle", a déclaré Paul Lemmo, président de Sikorsky.

Cette collaboration de longue date a abouti à cet important contrat, offrant les capacités et la préparation dont les Marines ont besoin pour leurs missions variées. L'accord comprend 12 appareils du Lot 7 pour le U.S. Marine Corps, 15 appareils du Lot 8 pour le même corps, ainsi que huit hélicoptères destinés à Israël. Cette coopération internationale reflète l'importance croissante des partenariats stratégiques dans le domaine de la sécurité. Les premières livraisons de ces hélicoptères sont prévues pour 2026, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de capacités aériennes avancées pour les forces militaires concernées.

Ce contrat ne fait pas que consolider les activités de Sikorsky, mais il ouvre également la voie à un accord pluriannuel et au programme de référence de 200 hélicoptères pour le U.S. Marine Corps. Il est à noter que ce contrat inclut également huit hélicoptères CH-53K supplémentaires destinés à l'Armée de l'Air israélienne. Cela fait suite à l'annonce de la production initiale en 2022 des quatre premiers appareils dans le cadre d'un accord de ventes militaires étrangères (FMS) avec la U.S. Navy. Cette coopération internationale renforce encore l'importance de la technologie et de la collaboration pour répondre aux défis actuels en matière de sécurité.

Le CH-53K, un hélicoptère polyvalent, ouvre des perspectives passionnantes pour l'Armée de l'Air israélienne. Il soutiendra les programmes d'opérations spéciales tout en offrant aux Forces de Défense israéliennes une plateforme rapide, sûre et robuste capable de répondre à l'ensemble de leurs missions, notamment le transport de troupes et de matériel, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage.