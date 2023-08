L'année 2022 a marqué un tournant significatif dans les relations économiques entre les États-Unis et le Ghana, avec une valeur record de 3,7 milliards de dollars de produits échangés entre les deux pays. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'ampleur des échanges et de la collaboration économique en constante croissance entre ces deux nations. Les produits échangés englobent une gamme diversifiée, allant du pétrole brut au cacao en passant par les machines et les dispositifs médicaux.

Une des caractéristiques notables de cette relation économique est l'excédent commercial dont a bénéficié le Ghana envers les États-Unis en 2022. Cet excédent a atteint 1,8 milliard de dollars, illustrant le succès des exportations ghanéennes vers les États-Unis. Ce phénomène peut être attribué en partie aux préférences commerciales offertes par l'Accord sur la Croissance et les Opportunités en Afrique (AGOA), qui permet aux Ghanéens d'exporter plus de 6 500 produits vers les États-Unis en franchise de droits. Cette mesure favorise non seulement les échanges, mais stimule également la croissance économique du Ghana.

L'engagement du gouvernement américain en tant que principal partenaire de développement du Ghana est une composante essentielle de cette relation économique. En 2022, plus de 150 millions de dollars d'aide bilatérale ont été alloués à des initiatives de promotion des droits de l'homme, de la gouvernance, du développement économique, de l'agriculture, de l'éducation et de la sécurité. Cette assistance témoigne de l'engagement continu des États-Unis envers le développement durable et inclusif du Ghana.

Le secteur agricole ghanéen a également bénéficié du soutien financier et technique des États-Unis. En 2022, une aide agricole d'environ 32 millions de dollars a été accordée, avec un accent particulier sur le nord du pays. La US Development Finance Corporation a renforcé son engagement envers les micro, petites et moyennes entreprises du secteur agricole, contribuant ainsi à la stimulation économique locale. Une autre initiative cruciale qui renforce les liens économiques entre les deux pays est l'investissement de 300 millions de dollars dans des centres de données à travers l'Afrique, en particulier au Ghana.

Cette initiative vise à soutenir l'expansion de l'économie numérique en créant des infrastructures technologiques modernes. Cela s'aligne sur la tendance mondiale vers la numérisation et le commerce en ligne, offrant de nouvelles opportunités de croissance économique. Le commerce bilatéral entre les États-Unis et le Ghana englobe une gamme diversifiée de produits. Les exportations ghanéennes, comprenant notamment le pétrole brut, le cacao, les vêtements, le caoutchouc et le manioc, ont atteint environ 2,7 milliards de dollars en 2022.

De leur côté, les États-Unis exportent principalement des voitures, des machines, des produits en papier, des plastiques, des dispositifs médicaux et des produits agricoles vers le Ghana. L'impact de ces échanges économiques se reflète également dans la présence d'entreprises américaines au Ghana. Plus de 100 sociétés et marques américaines opèrent dans divers secteurs, contribuant à l'emploi local et à l'investissement dans des domaines tels que l'énergie, l'exploitation minière, l'agro-industrie, la santé, les TIC et les produits de consommation.