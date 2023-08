Les fluctuations tumultueuses du marché boursier ont une fois de plus attiré l'attention du monde sur les acteurs majeurs de l'industrie automobile électrique. Cette fois-ci, c'est Wang Chuanfu, le président et chef de la direction de BYD, qui a été au centre de l'attention. Sa fortune personnelle a subi une secousse notable, perdant 1,5 milliard de dollars en une seule journée. Cette baisse spectaculaire de la valeur nette de Wang est survenue à la suite d'une vague de ventes massives d'actions de sociétés chinoises spécialisées dans les véhicules électriques, une tendance déclenchée par les craintes que Tesla ne déclenche une nouvelle guerre des prix dans le secteur.

La richesse de Wang Chuanfu est étroitement liée à sa participation personnelle de 17,6 % dans BYD. Les actions de la société ont chuté de 8,7 % au cours de cette journée tumultueuse, pour finalement se redresser partiellement et terminer la journée en baisse de 6,2 %. Néanmoins, malgré cette diminution, Wang continue de figurer parmi les personnalités les plus fortunées de Chine. Il occupe actuellement la neuvième place sur la liste des milliardaires chinois établie en temps réel par Forbes, avec une valeur estimée à 18,2 milliards de dollars.

Il est intéressant de noter que BYD bénéficie du soutien financier de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, une association qui a également généré d'autres milliardaires. Parmi eux, on peut citer Lu Xiangyang, le cousin de Wang, avec une valeur nette de 12,6 milliards de dollars, et Xia Zuoquan, dont la fortune s'élève à 3,5 milliards de dollars. Tous deux ont également subi des pertes de richesse considérables au cours de cette journée agitée, accumulant une perte combinée de 740 millions de dollars.

Cependant, le scénario ne se limite pas à BYD. Les concurrents nationaux de l'entreprise ont également subi des baisses importantes. Xpeng, dirigée par le milliardaire He Xiaopeng, a enregistré une baisse de 3 %, tandis que Nio, fondée par William Li, a vu ses actions chuter de 3,2 %. La cause de ces fluctuations s'est manifestée sous la forme d'un signal émanant de Tesla, le fabricant américain de véhicules électriques dirigé par le milliardaire Elon Musk. Tesla a annoncé publiquement une nouvelle série de remises qui ont eu un effet notable sur le marché.

L'entreprise a réduit les prix des versions Long-Range et Performance du Model Y, son véhicule utilitaire sport. Cette décision a entraîné une baisse de 14 000 yuans (soit environ 1 900 dollars) et 41 000 dollars pour les deux versions respectives. De plus, Tesla a prolongé une subvention d'assurance de 1 100 dollars sur les voitures à propulsion arrière Model 3 nouvellement achetées, une offre valable jusqu'à la fin du mois suivant. Cette série d'événements met en lumière la volatilité du marché de l'industrie automobile électrique, où les décisions d'une entreprise peuvent avoir des répercussions substantielles sur ses concurrents et l'ensemble du secteur.

Les investisseurs et les acteurs du marché restent en alerte, conscients que les mouvements d'une seule entreprise peuvent déclencher des réactions en chaîne qui touchent l'ensemble de l'écosystème. Basé à Shenzhen, BYD est un éminent fabricant chinois de batteries et de véhicules électriques. Fondée en 1995, la société s'est rapidement hissée au sommet de l'industrie grâce à ses innovations audacieuses.

Forte du soutien de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, BYD se distingue par ses batteries lithium-fer-phosphate, réputées pour leur durabilité et leur sécurité. En outre, BYD est un pionnier de l'électrification des transports en Chine et à l'étranger. Son engagement envers la durabilité et la mobilité propre en a fait un acteur majeur de la transition énergétique mondiale.