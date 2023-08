Les eaux de la mer Noire sont devenues le théâtre de tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Alors que les deux puissances cherchent à étendre et à protéger leurs sphères d'influence respectives, la mer Noire est rapidement devenue un point de friction. D'une part, les ambitions de l'OTAN et des États-Unis d'augmenter leur présence dans la région, et d'autre part, la détermination de la Russie à défendre ses frontières et ses intérêts économiques, en particulier après son retrait de l'accord maritime en mi-juillet à cause des tensions et de la guerre en Ukraine.

Dimanche dernier, la tension est montée d'un cran lorsque la Russie a mobilisé un de ses avions de chasse pour contrer un drone américain qui menaçait, selon elle, d'enfreindre sa frontière en mer Noire. Bien que l'incident se soit terminé sans dommage, avec le drone faisant demi-tour après l'intervention du chasseur russe, le potentiel pour une escalade était clairement présent.

La mer Noire: un échiquier d'incidents

Cet événement récent n'est que le dernier en date d'une série d'incidents dans la région. En mars, un drone américain Reaper s'est écrasé dans la mer Noire, suite à une confrontation avec un avion de chasse russe. Ces frictions ne sont pas isolées à la mer Noire, des accrochages similaires ayant également été rapportés au-dessus de la mer Baltique. Outre les préoccupations militaires et stratégiques, des enjeux économiques majeurs sont en jeu. La décision récente de la Russie de quitter un accord vital concernant les exportations de céréales par voie maritime a intensifié la tension dans la région, mettant en lumière les préoccupations économiques qui sous-tendent ces confrontations.

Un appel à la prudence

L'avenir des relations entre la Russie et les États-Unis en mer Noire est incertain. Chaque nouvel incident accroît le risque d'une escalade majeure. L'Ukraine, confrontée à des tensions croissantes dans ses relations avec ses alliés internationaux, notamment les États-Unis, reçoit un soutien substantiel, mais fait face à des frictions concernant ses besoins et décisions militaires. La chaîne américaine CNBC souligne les divergences, comme le souhait de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et les critiques du président Zelensky concernant l'absence de calendrier pour cette adhésion. Malgré ces tensions, l'OTAN reste unie face à l'adversaire russe, mais certaines décisions militaires de l'Ukraine, comme la poursuite du combat pour Bakhmout contrairement aux recommandations américaines, suscitent des préoccupations chez ses alliés.