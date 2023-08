Le magazine américain U.S. News & World Report a publié la liste des pays plus puissants du monde en 2023. Les pays les plus puissants du monde sont également ceux qui dominent constamment les gros titres de l'actualité, préoccupent les décideurs politiques et façonnent les schémas économiques mondiaux. Leurs politiques étrangères et leurs budgets militaires sont suivis religieusement. Lorsqu'ils font une promesse, au moins une partie de la communauté internationale croit qu'ils la tiendront. Ces pays projettent leur influence sur la scène mondiale. Le classement du pouvoir est basé sur une moyenne pondérée également de scores provenant de cinq attributs liés à la puissance d'un pays : un leader, une influence économique, une influence politique, des alliances internationales solides et une armée puissante.

Dans ce classement, les États-Unis occupent la première place. En tant que nation nord-américaine, les États-Unis sont la puissance économique et militaire la plus dominante au monde. Sa culture s'étend à l'échelle mondiale, en grande partie grâce à sa culture populaire exprimée dans la musique, les films et la télévision. La Chine arrive en deuxième position, avec l'une des civilisations les plus anciennes du monde et une économie en croissance rapide. La Russie se classe troisième, en tant que plus grand pays du monde en termes de superficie. L'Allemagne est en quatrième position, avec l'une des économies les plus importantes et une influence croissante dans la communauté internationale. En cinquième place se trouve le Royaume-Uni, une nation développée qui exerce une influence économique, politique, scientifique et culturelle considérable.

Parmi les pays africains, l'Égypte se classe 31e et l'Afrique du Sud 33e. L'Égypte, avec son histoire ancienne et sa situation géographique stratégique, continue de jouer un rôle important dans les affaires mondiales. L'Afrique du Sud, malgré ses défis persistants en matière d'inégalités et de criminalité, demeure une économie majeure en Afrique et une voix influente sur la scène internationale. Ces deux pays africains sont reconnus pour leur influence régionale et mondiale, ainsi que pour leur rôle dans les affaires politiques, économiques et diplomatiques à l'échelle continentale et internationale.

Ce classement met en évidence les pays qui dominent la scène mondiale en termes de puissance économique, politique et militaire. Ces pays exercent une influence significative sur les affaires mondiales et sont souvent les moteurs des développements économiques et politiques à l'échelle internationale.

Voici les 40 pays les plus puissants du monde

États-Unis Chine Russie Allemagne Royaume-Uni Corée du Sud France Japon Émirats arabes unis Israël Arabie saoudite Canada Inde Ukraine Italie Australie Turquie Iran Espagne Suisse Brésil Suède Qatar Pays-Bas Belgique Singapour Danemark Biélorussie Mexique Vietnam Égypte Indonésie Afrique du Sud Norvège Nouvelle-Zélande Thaïlande Autriche Pologne Portugal Colombie

